La SEP modificó el calendario escolar una vez más: esta es la fecha de las vacaciones. Fuente: archivo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se respetará el calendario escolar 2025-2026 original.

Las clases de educación básica concluirán el 15 de julio, revirtiendo el anuncio de semanas antes que adelantaba el fin del ciclo al 5 de junio.

La polémica que desató el Mundial 2026

El 7 de mayo, el secretario Mario Delgado Carrillo había informado que las 32 secretarías de Educación del país acordaron por unanimidad adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio. Los motivos estaban vinculados a las condiciones de calor extremo y el inicio de la Copa Mundial 2026.

Calendario de la SEP para los estudiantes de México. Fuente: Shutterstock

El anuncio dejaba a los estudiantes con casi un mes de clases pendientes y generó un receso de 87 días, del 5 de junio al 31 de agosto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también exhortó a la SEP a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante los cambios.

La propuesta fue rechazada por la Unión Nacional de Padres de Familia y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que argumentaron que recortar entre cinco y siete semanas de clase afectaría la formación académica de millones de estudiantes y agravaría el rezago educativo.

La SEP confirmó el fin del ciclo escolar 2025-2026 para el 15 de julio. SEP

Qué sigue para el ciclo escolar

Con el acuerdo del 11 de mayo, el periodo vacacional arrancará el 15 de julio, fecha que había sido publicada desde 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

El regreso a clases para el ciclo 2026-2027 se espera para finales de agosto , aunque la fecha exacta se definirá en los próximos días.

Además, se acordó que los estados afectados por altas temperaturas en verano podrán solicitar a la SEP ajustes en sus actividades escolares, según las condiciones climáticas de cada región.