En el complejo escenario financiero actual, el temor a un embargo por deudas de tarjeta de crédito es una de las mayores preocupaciones para los usuarios de servicios bancarios. En México, el proceso legal para que una entidad financiera pueda asegurar los bienes requiere de una orden judicial. Esto significa que no hay embargos automáticos ni “exprés”; antes de perder cualquier propiedad, bienes personales o hasta del sueldo, existe un camino legal con opciones de negociación y defensa. Para que ocurra un embargo formal, primero debe existir una demanda civil o mercantil presentada por el banco o el acreedor. Posteriormente, un juez debe emitir una orden y un actuario debidamente identificado debe notificar legalmente en el domicilio. Es fundamental romper el mito de las amenazas de los despachos de cobranza. Las llamadas constantes, mensajes alarmantes o visitas de cobradores no tienen validez judicial. Si se deja de pagar la tarjeta de crédito, el primer impacto será el aumento de la deuda por intereses moratorios y una afectación negativa en tu Buró de Crédito. Si la morosidad persiste, la cuenta puede pasar a un despacho de cobranza que buscará negociar una “quita” o descuento. No existe un monto mínimo exacto para ser demandado, ya que cada institución evalúa el costo-beneficio del juicio. Sin embargo, antes de llegar a tribunales, siempre habrá margen para realizar un convenio de pago. A diferencia de un crédito hipotecario o automotriz, las tarjetas de crédito son deudas sin garantía real. Esto implica que el banco no tiene un objeto específico para recuperar de inmediato y, por ello, el proceso de demanda suele ser el último recurso tras agotar las etapas de cobranza y ofertas de reestructura. Además, la ley mexicana protege ciertos activos bajo el concepto de mínimo vital. Entre los bienes que no te pueden quitar se encuentran: