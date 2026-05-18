Una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría impactar directamente en miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en todo México. El Máximo Tribunal determinó que la empresa estatal deberá responder económicamente en ciertos casos vinculados a fallas en el suministro eléctrico. El fallo fortalece los derechos de los consumidores y abre la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños en electrodomésticos, aparatos electrónicos y otros bienes afectados por apagones o variaciones de voltaje. Expertos consideran que esta decisión marca un precedente importante para futuros reclamos contra la CFE. La SCJN determinó que la CFE puede ser obligada a indemnizar a usuarios afectados por daños ocasionados por irregularidades en el servicio eléctrico. El criterio apunta principalmente a casos donde existan afectaciones comprobables derivadas de apagones, variaciones de voltaje o fallas en la red. Con esta resolución, el Máximo Tribunal reconoció que la empresa productiva del Estado tiene responsabilidad cuando los daños estén vinculados directamente con deficiencias en el suministro de electricidad. Esto incluye desperfectos en electrodomésticos, equipos electrónicos u otros bienes. El fallo también fortalece el derecho de los consumidores a reclamar una reparación económica cuando puedan demostrar la relación entre la falla eléctrica y el daño sufrido. Para ello, será importante contar con pruebas, reportes técnicos y documentación respaldatoria. Esta decisión podría convertirse en un precedente relevante para futuros reclamos contra la CFE en distintos puntos de México. La resolución beneficia a usuarios que hayan sufrido daños por fallas o anomalías en el servicio eléctrico de la CFE, como electrodomésticos quemados, equipos electrónicos dañados o pérdidas derivadas de variaciones de energía. Entre los aparatos que podrían incluirse en un reclamo se encuentran refrigeradores, televisores, computadoras, microondas y otros dispositivos afectados por apagones o sobrecargas. Cada caso deberá respaldarse con pruebas y documentación. Especialistas también señalan que podrían reclamarse ciertas pérdidas económicas relacionadas con actividades comerciales que dependan del suministro eléctrico. La Suprema Corte remarcó que los usuarios tienen derecho a exigir una reparación cuando exista evidencia clara de responsabilidad de la CFE.