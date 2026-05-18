Trámite de la licencia de conducir

La licencia de conducir permanente es uno de los documentos más buscados por conductores de México, ya que permite evitar renovaciones periódicas, trámites administrativos y pagos recurrentes. Sin embargo, hay motivos que pueden dejarte afuera del documento que te permite manejar en la vía pública.

Si bien el gobierno de Ciudad de México (CDMX) amplió recientemente el plazo para tramitarla, es importante considerar que este permiso no es definitivo en todos los casos, pues puede ser suspendido o cancelado por distintas razones.

Las multas por conducir en estado de embriaguez podrán superar los $42 millones según la gravedad del caso. Shutterstock

Para evitar problemas, es importante conocer las situaciones que podrían ocasionar la pérdida de la licencia permanente.

Motivos por los que pueden retirarte la licencia permanente

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 66, establece diversas causas por las que una persona puede perder este documento:

Presentar documentos o información falsa

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas

Acumular tres o más sanciones por manejar en estado de ebriedad

Recibir dos infracciones por conducir alcoholizado en un mismo año

Contar con antecedentes de suspensión de licencia en dos ocasiones

Provocar lesiones a terceros por negligencia al conducir

Ocasionar daños materiales

Invadir de manera indebida carriles exclusivos de transporte público, como los del Metrobús

¿Es posible recuperar la licencia después de perderla?

Las autoridades capitalinas advierten que, si la licencia es cancelada por alguno de estos motivos, la persona ya no podrá volver a tramitar no solo la licencia permanente, sino ningún otro tipo de permiso para conducir dentro de la ciudad.

Por ello, recomiendan manejar con responsabilidad, respetar el reglamento de tránsito y evitar conductas que puedan derivar en sanciones graves para conservar vigente este documento.