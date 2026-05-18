Un Tribunal Federal ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspender la reducción de pensiones aplicada a 15 extrabajadores que promovieron un recurso legal contra la reforma destinada a eliminar las llamadas pensiones doradas. De manera unánime, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León consideró procedente el recurso de queja presentado por los jubilados y determinó concederles la suspensión de plano. Conoce los detalles a continuación y evita inconvenientes con el cobro del dinero correspondiente a la jubilación estatal. El magistrado ponente, Juan Carlos Amaya, señaló que el asunto involucra a personas adultas mayores y sostuvo que la disminución de sus ingresos pensionarios provoca una afectación emocional que puede equipararse a un “tormento o tortura psicológica”. Explicó que, tomando en cuenta criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derechos de adultos mayores y seguridad social, las acciones de las autoridades generan incertidumbre respecto a cómo enfrentarán gastos relacionados con: El magistrado añadió que una reducción abrupta en las pensiones afecta emocionalmente a los jubilados porque deja de garantizar ingresos con los que anteriormente cubrían necesidades básicas derivadas de su edad, condiciones médicas o responsabilidades familiares. Durante la resolución, el tribunal indicó que la disminución de las pensiones habría sido aplicada sin una explicación clara por parte de la autoridad responsable, lo que impide a los afectados defenderse de forma adecuada frente a la medida. También se destacó que la reducción impacta ¿en la integridad y calidad de vida de los beneficiarios, quienes podrían enfrentar dificultades para cubrir tratamientos médicos, alimentación y otros compromisos económicos. “Aunado a ello, no podemos perder de vista que se trata de un patrimonio elaborado por toda una vida de trabajo”, expresó el magistrado, quien agregó que este tipo de decisiones resultan aún más delicadas en una etapa de la vida en la que disminuyen las capacidades físicas y las posibilidades de generar nuevos ingresos debido a las limitaciones del mercado laboral para personas mayores. Por ello, el tribunal resolvió revocar la determinación impugnada y otorgar la suspensión de plano a favor de los jubilados.