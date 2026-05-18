En el marco de las altas temperaturas en México, el consumo eléctrico en los hogares se incrementa por el uso constante de ventiladores y sistemas de aire acondicionado. Frente a este escenario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementa la llamada Tarifa de Verano. Este esquema tiene como finalidad reducir el impacto económico en los recibos de luz durante la temporada de calor, aunque el beneficio no aplica para todos los usuarios del país. Conoce los detalles de este beneficio económico y paga la boleta de luz más barato. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para acceder. La Tarifa de Verano consiste en un ajuste temporal en el cobro de energía eléctrica que permite ampliar el rango de consumo subsidiado en regiones con temperaturas elevadas. El objetivo es que las familias de zonas cálidas puedan utilizar una mayor cantidad de electricidad sin que el costo del servicio aumente de manera inmediata. Actualmente, este apoyo beneficia aproximadamente al 42% de los usuarios del país, lo que equivale a cerca de 20.8 millones de personas y sus hogares. La asignación de la Tarifa de Verano no depende directamente del estado o municipio, sino de las condiciones climáticas específicas de cada localidad. El beneficio está dirigido a usuarios domésticos ubicados en zonas catalogadas bajo las tarifas: Estas categorías se determinan con base en la temperatura media mínima registrada durante los seis meses más calurosos del año, que puede oscilar entre los 25 y los 33 grados centígrados. Entidades como Sonora, Sinaloa y Nayarit suelen estar entre las más beneficiadas por este esquema debido a sus altas temperaturas. La CFE establece que este subsidio se aplica anualmente del 1 de abril al 31 de octubre. Durante ese periodo, los límites de consumo subsidiado aumentan para responder a la mayor demanda eléctrica generada por el calor. Para resolver dudas o solicitar información adicional, la Comisión Federal de Electricidad pone a disposición el número telefónico 071 y sus distintos Centros de Atención a Clientes en el país.