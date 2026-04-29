La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en el desarrollo de una nueva generación de medidores de energía con conectividad Bluetooth que permitirían a los usuarios consultar su consumo eléctrico desde el celular o mediante asistentes de Smart Home. El proyecto, que forma parte de la estrategia de modernización tecnológica que impulsa la empresa bajo la dirección de Emilia Calleja Alor, también habilitaría a la CFE para realizar lecturas, cortes y reconexiones de forma completamente remota, sin necesidad de enviar un técnico al domicilio. En la práctica, la tecnología significaría que cualquier titular de un contrato eléctrico podría vincular su medidor a un dispositivo doméstico inteligente y revisar sus patrones de consumo en tiempo real. Para la empresa, la ventaja operativa es igualmente relevante ya que los nuevos aparatos podrían operar incluso dentro de departamentos o edificios, entornos donde hoy las revisiones físicas resultan difíciles de coordinar y ejecutar. Uno de los cambios más concretos que traería este sistema es la mejora en la facturación. Si la lectura del medidor se realiza de forma remota y continua, los recibos de luz podrían calcularse con datos reales y no con estimaciones, reduciendo los errores asociados a las lecturas manuales que hoy generan inconsistencias frecuentes en los cobros. Para los hogares, esto se traduciría en una mayor certeza sobre lo que efectivamente consumen y pagan cada bimestre. Más allá de la facturación, la conexión a dispositivos inteligentes daría a los usuarios visibilidad sobre sus hábitos de consumo eléctrico y la posibilidad de tomar decisiones para optimizarlos. En un contexto donde el costo de la energía es una variable sensible para las economías familiares, contar con información accesible y en tiempo real representa una herramienta concreta para reducir el gasto en el recibo de luz. Los medidores conectados no son el único frente de modernización que desarrolla la empresa eléctrica. En paralelo, la CFE trabaja en una plataforma que integra datos meteorológicos para anticipar contingencias como huracanes o frentes fríos, coordinando el despliegue de personal y equipos antes de que ocurran daños en la infraestructura. El objetivo es pasar de una gestión reactiva a una operación preventiva de la red. A esto se suma la instalación de automatismos en miles de circuitos de distribución que permiten detectar fallas en la red y aislar de forma automática el tramo afectado, acortando los tiempos de interrupción del servicio sin intervención manual. En conjunto, estos proyectos apuntan a acercar a la empresa al modelo de red inteligente, donde la conectividad digital y los datos en tiempo real son el centro de la operación eléctrica. Sin embargo, es importante aclarar que los medidores con Bluetooth se encuentran todavía en fase de desarrollo y planeación. La CFE no ha anunciado programas de despliegue masivo ni fechas de implementación en la red de distribución, por lo que la tecnología se mantiene como una iniciativa en evaluación dentro de la agenda de digitalización de la empresa, con aplicaciones concretas que apuntan, por ahora, al mediano y largo plazo.