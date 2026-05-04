La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en el desarrollo de una nueva generación de medidores de energía eléctrica con conexión Bluetooth. La tecnología permitiría que los dispositivos se vinculen con asistentes inteligentes del hogar, de modo que los usuarios puedan consultar su consumo desde el celular o desde un sistema de Smart Home sin necesidad de recurrir a trámites presenciales. Este salto tecnológico también representa una ventaja operativa significativa. Con estos medidores conectados, la CFE podría realizar lecturas, cortes y reconexiones de forma remota y en cualquier momento, incluso en departamentos o edificios donde hoy las revisiones físicas resultan complicadas o directamente imposibles para el personal técnico. El cambio más concreto para los hogares sería el acceso a información de consumo en tiempo real. Al integrar el medidor con dispositivos inteligentes, los usuarios podrían identificar sus patrones de gasto energético y tomar decisiones para optimizarlo, algo que hoy requiere esperar el recibo bimestral o ingresar manualmente a las plataformas digitales de la empresa. Otro beneficio proyectado es la mejora en la facturación. Si la lectura del medidor se realiza de forma remota y continua, los errores asociados a las revisiones manuales podrían reducirse de manera considerable, lo que impactaría directamente en la precisión de los recibos de luz que reciben los usuarios cada dos meses. El proyecto de medidores Bluetooth es parte de una estrategia de digitalización más amplia dentro de la CFE. La empresa también desarrolla una plataforma que integra datos meteorológicos para anticipar contingencias como huracanes o frentes fríos, y coordinar el despliegue de equipos antes de que se produzcan daños en la infraestructura eléctrica. En paralelo, la CFE avanza en la instalación de automatismos en miles de circuitos de distribución. Estos sistemas detectan fallas en la red y aíslan automáticamente el tramo afectado, con el objetivo de reducir los tiempos de corte del servicio y minimizar el impacto sobre los usuarios ante cualquier incidente. Sin embargo, es importante precisar el estado actual del proyecto: los medidores con Bluetooth se encuentran todavía en fase de desarrollo y planeación. La CFE no ha anunciado programas de instalación masiva ni fechas concretas de despliegue. Por ahora, la iniciativa forma parte de la hoja de ruta de modernización de la empresa, con miras a posibles aplicaciones futuras dentro del modelo de redes eléctricas inteligentes.