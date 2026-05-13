La Comisión Federal de Electricidad (Comisión Federal de Electricidad) inició un proceso de modernización tecnológica que contempla el reemplazo de miles de medidores de luz antiguos en todo el país. La medida busca mejorar la precisión en las lecturas de consumo y reducir errores en la facturación del servicio eléctrico. Los nuevos dispositivos incorporarán tecnología inteligente con conectividad Bluetooth y un sistema de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), que permitirá monitorear el consumo en tiempo real y automatizar procesos que antes requerían visitas técnicas al domicilio. Los nuevos equipos reemplazarán de manera gradual a los medidores analógicos y digitales de generaciones anteriores. Su principal característica a destacar es que podrán enviar automáticamente la información de consumo a la CFE, sin necesidad de realizar lecturas manuales en cada vivienda. Además, los usuarios podrán revisar desde el celular el gasto eléctrico diario o semanal mediante conexión Bluetooth. Incluso, algunos reportes señalan que la tecnología podría integrarse con asistentes virtuales para consultar información del recibo de luz mediante comandos de voz. La modernización también permitirá detectar anomalías, fallas técnicas y posibles alteraciones en los medidores con mayor rapidez. Según la información difundida sobre el programa, el objetivo es reducir pérdidas de energía y evitar cobros estimados que suelen generar disconformidad entre los consumidores. Otro de los cambios relevantes es que algunos procesos podrán automatizarse, como las reconexiones tras el pago del servicio. La CFE aseguró que esta actualización tecnológica no implicará un aumento automático en las tarifas eléctricas para los usuarios. La CFE confirmó que el reemplazo de medidores será obligatorio dentro del programa nacional de modernización. Los hogares seleccionados deberán permitir la instalación de los nuevos equipos para mantener activo el suministro eléctrico. El proceso se realizará casa por casa mediante brigadas identificadas de la entidad federal. Los técnicos retirarán el medidor anterior e instalarán el nuevo dispositivo en pocos minutos. Además, la empresa aclaró que tanto el medidor inteligente como la instalación serán completamente gratuitos para los usuarios, pese a la confusión que surgió en torno a posibles cobros relacionados con otros trámites eléctricos. La instalación no ocurrirá al mismo tiempo en todo México, ya que la CFE implementará el programa de manera escalonada y priorizará los casos considerados de mayor urgencia. La Comisión explicó que el objetivo es construir una red eléctrica más eficiente y transparente, con lecturas exactas y una atención más rápida ante fallas o interrupciones del servicio. Además, los nuevos dispositivos permitirán monitorear el consumo eléctrico en tiempo real. Por ahora, la CFE no confirmó una fecha exacta para completar el reemplazo nacional de los medidores antiguos, aunque el despliegue ya comenzó en distintas regiones del país y continuará durante los próximos meses.