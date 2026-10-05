Tienes hasta el 11 de octubre para concluir tu inscripción en la modalidad a distancia que ofrece el Gobierno de la CDMX.

Para aquellos estudiantes y alumnos de México que busquen concluir el bachillerato sin descuidar sus actividades laborales o personales, existe una gran oportunidad que ofrece la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.

Precisamente, los postulantes tienen hasta el próximo 11 de octubre de 2026 para completar su proceso en este esquema virtual y gratuito. Con un modelo avalado por la UNAM, la iniciativa busca impulsar la formación media superior a distancia mediante herramientas digitales, facilitando el acceso a toda la comunidad interesada en superarse académicamente este año.

¿Qué es el Bachillerato en Línea SECTEI y cómo funciona su plan de estudios?

De acuerdo con las publicaciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, este programa de educación media superior a distancia está diseñado y avalado por la UNAM.

El plan de estudios consta de 290 créditos distribuidos en un curso propedéutico y 12 asignaturas interdisciplinares enfocadas en ejes temáticos fundamentales como sostenibilidad, equidad, salud y contextos sociales.

Cada materia se cursa en periodos de ocho semanas a través de una plataforma digital, exigiendo una dedicación de 24 horas semanales de estudio por parte de los alumnos y estudiantes.

¿Cuáles son los requisitos indispensables para inscribirte?

Para formar parte de esta modalidad en México, la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México especifica que los estudiantes deben cumplir con las siguientes condiciones administrativas y técnicas:

Contar con certificado original de secundaria

Ser residente de la CDMX

Tener conocimientos básicos en el manejo de computación y paquetería básica

Disponer de una cuenta de correo electrónico activa y un equipo de cómputo con internet

Contar con la documentación digitalizada a color en formato PDF (máximo 2048 KB por archivo): identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio reciente y certificado de estudios.

¿Cómo es el paso a paso del registro y cuáles son las fechas clave?

El proceso de inscripción se realiza enteramente de forma digital en el portal oficial de la CDMX (app.sectei.cdmx.gob.mx). Vale destacar que el plazo concluirá de manera improrrogable el 11 de octubre de 2026 a las 23:59 horas. Además, es indispensable guardar el comprobante con folio y contraseña que emite el sistema tras adjuntar los archivos.

Posteriormente, la relación oficial de aspirantes aceptados se publicará el 16 de octubre de 2026 en los canales institucionales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.