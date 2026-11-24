El artículo 93, fracción I, de la LISR establece que el 50% de las remuneraciones por tiempo extraordinario puede quedar exento del ISR, siempre que las horas extra respeten los límites previstos en la legislación laboral.

Los trabajadores mexicanos que reciben un pago adicional por horas extra deben tener en cuenta los límites que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La normativa contempla una exención fiscal para una parte de estas remuneraciones, pero establece un tope semanal que determina cuándo el excedente debe pagar impuestos.

De acuerdo con el artículo 93, fracción I, de la LISR, quienes no perciben el salario mínimo pueden tener exento el 50% de sus ingresos por tiempo extraordinario, siempre que las horas trabajadas no excedan los límites establecidos por la legislación laboral.

¿Cuál es el límite de horas extra que está exento del ISR?

La ley establece que el 50% de las remuneraciones por horas extra puede quedar libre del pago del Impuesto sobre la Renta, siempre que se respeten los límites laborales correspondientes. No obstante, la exención no puede superar el equivalente a cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios.

Esto significa que el beneficio fiscal no es ilimitado . Aunque una parte de los ingresos adicionales puede quedar exenta, existe un monto máximo semanal que determina hasta dónde se aplica esta disposición .

Los cinco salarios mínimos representan un tope monetario para la exención y no una cantidad máxima de horas extra permitidas.

El límite de cinco salarios mínimos generales por semana es un tope para la exención fiscal, no una cantidad máxima de horas extra que se puedan trabajar. Fuente: Magnific

¿Qué pasa si los trabajadores superan el límite de exención?

El artículo 93, fracción II, de la Ley del ISR establece que por el excedente de las prestaciones e ingresos contemplados en la fracción anterior se deberá pagar el impuesto correspondiente.

Para entender cómo funciona esta disposición, los trabajadores deben considerar tres condiciones:

El porcentaje exento: el 50% de las remuneraciones por tiempo extraordinario puede quedar libre del ISR.

El límite semanal: la exención no puede superar el equivalente a cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios.

El excedente gravado: las cantidades que superen el límite de exención quedan sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta.

Los trabajadores que reciben remuneraciones adicionales por horas extra deben considerar tanto los límites establecidos por la legislación laboral como el tope fiscal previsto en la LISR. De esta manera, podrán identificar qué parte de sus ingresos está exenta y cuál debe pagar impuestos.