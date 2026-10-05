El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias intensas y vientos de componente norte en Veracruz a causa del primer sistema frontal de la temporada.

La Universidad Veracruzana (UV) ha tomado la decisión de suspender las actividades presenciales en una región del estado de Veracruz debido a los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas y el clima extremo ocasionado por el Frente Frío 1. Esta medida preventiva busca salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente ante el pronóstico de lluvias intensas.

De acuerdo con la información oficial, la afectación principal se centra temporalmente en la región Poza Rica-Tuxpan, donde las autoridades educativas habilitaron la modalidad virtual para asegurar la continuidad académica sin poner en riesgo a nadie.

¿Hasta cuándo se suspendieron las clases presenciales en la UV?

Según los avisos emitidos por la institución académica, la transición hacia la modalidad a distancia y virtual se implementará de manera temporal durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre de 2026.

Esta suspensión temporal busca mitigar cualquier riesgo asociado al paso del sistema frontal en el norte del territorio veracruzano, permitiendo que las clases y las labores administrativas continúen de manera segura a través de plataformas digitales.

No obstante, es importante señalar que los servicios médicos integrales del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) operan de forma habitual durante este periodo de contingencia.

La Universidad Veracruzana implementó clases virtuales en la región Poza Rica-Tuxpan del 5 al 7 de octubre debido a las condiciones del Frente Frío 1. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UV Región Poza Rica- Tuxpan

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el Frente Frío 1?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, el Frente Frío 1 se extiende con características de estacionario sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Esta condición interacciona con una circulación ciclónica y un canal de baja presión, provocando un temporal de precipitaciones extraordinarias. El pronóstico oficial advierte sobre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en el norte y sur de Veracruz para el inicio del evento, alcanzando niveles torrenciales en el sur del estado conforme avance el periodo

Vientos de componente norte con rachas de 30 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz

Oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas veracruzanas

Temperaturas máximas estimadas entre los 30 °C y 35 °C en el sur de la entidad, contrastando con el ambiente fresco y húmedo generado por las lluvias constantes.

¿Qué riesgos y precauciones se deben tomar ante este pronóstico?

El SMN y las autoridades de protección civil alertaron que las lluvias intensas podrían ocasionar incrementos peligrosos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones severas en zonas bajas.

Adicionalmente, las rachas de viento pronosticadas tienen el potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Por esta razón, se exhorta a la población a atender puntualmente las recomendaciones de seguridad, evitar transitar por zonas anegadas y mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos oficiales.