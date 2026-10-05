La Universidad Veracruzana (UV) ha tomado la decisión de suspender las actividades presenciales en una región del estado de Veracruz debido a los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas y el clima extremo ocasionado por el Frente Frío 1. Esta medida preventiva busca salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente ante el pronóstico de lluvias intensas.
De acuerdo con la información oficial, la afectación principal se centra temporalmente en la región Poza Rica-Tuxpan, donde las autoridades educativas habilitaron la modalidad virtual para asegurar la continuidad académica sin poner en riesgo a nadie.
¿Hasta cuándo se suspendieron las clases presenciales en la UV?
Según los avisos emitidos por la institución académica, la transición hacia la modalidad a distancia y virtual se implementará de manera temporal durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre de 2026.
Esta suspensión temporal busca mitigar cualquier riesgo asociado al paso del sistema frontal en el norte del territorio veracruzano, permitiendo que las clases y las labores administrativas continúen de manera segura a través de plataformas digitales.
No obstante, es importante señalar que los servicios médicos integrales del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) operan de forma habitual durante este periodo de contingencia.
¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el Frente Frío 1?
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, el Frente Frío 1 se extiende con características de estacionario sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Esta condición interacciona con una circulación ciclónica y un canal de baja presión, provocando un temporal de precipitaciones extraordinarias. El pronóstico oficial advierte sobre:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en el norte y sur de Veracruz para el inicio del evento, alcanzando niveles torrenciales en el sur del estado conforme avance el periodo
- Vientos de componente norte con rachas de 30 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz
- Oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas veracruzanas
- Temperaturas máximas estimadas entre los 30 °C y 35 °C en el sur de la entidad, contrastando con el ambiente fresco y húmedo generado por las lluvias constantes.
¿Qué riesgos y precauciones se deben tomar ante este pronóstico?
El SMN y las autoridades de protección civil alertaron que las lluvias intensas podrían ocasionar incrementos peligrosos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones severas en zonas bajas.
Adicionalmente, las rachas de viento pronosticadas tienen el potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.
Por esta razón, se exhorta a la población a atender puntualmente las recomendaciones de seguridad, evitar transitar por zonas anegadas y mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos oficiales.