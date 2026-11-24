La obra incluye un túnel, 20 viaductos, cuatro puentes y una estación de pasajeros. (Imagen ilustrativa)

La mayor constructora de Portugal se quedó con una de las obras ferroviarias más importantes de México. Mota-Engil ganó un contrato de 1100 millones de euros para construir un nuevo tramo de vías que unirá dos ciudades del centro del país.

La empresa dio a conocer la noticia a última hora del lunes 16 de noviembre, según recogió el medio mexicano La Jornada. El acuerdo lo firmó su filial mexicana con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), y las obras se extenderán durante 32 meses.

El contrato también ayudó a que la compañía alcanzara un hito en su historia reciente, y se suma a otra adjudicación en Colombia.

Qué incluye el tramo ferroviario

El tramo tiene 68 kilómetros y conecta Querétaro con San Miguel de Allende. Además de las vías, contempla un túnel ferroviario, 20 viaductos, cuatro puentes y una estación de pasajeros.

Mota-Engil construirá un tramo ferroviario de 68 kilómetros entre Querétaro y San Miguel de Allende. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

La empresa sostiene que el proyecto “refuerza aún más su posición como grupo de infraestructura con una capacidad significativa para ejecutar grandes proyectos ferroviarios”. México es uno de sus mercados clave.

Qué obra ganó en Colombia la constructora

Por separado, Mota-Engil Colombia, junto con un socio local, firmó un contrato de 110 millones de euros con la ciudad de Barranquilla.

Los trabajos consisten en rehabilitar, ampliar y estabilizar infraestructura marítima y fluvial en la desembocadura del río Magdalena , en la costa caribeña, y deben terminar en 12 meses.

El mejor año para la compañía

Con ambos contratos, Mota-Engil supera los 8600 millones de euros en nuevos pedidos desde enero de 2026, lo que la empresa define como su mejor año histórico en captación de negocios.

La compañía atribuye ese resultado a su enfoque en proyectos de mayor valor, a una gestión disciplinada del riesgo y a su presencia en mercados clave. También lo enmarca en sus objetivos estratégicos para 2030.