Influencers, freelancers y otros trabajadores de Intenert deben también declarar sus ganancias ante el SAT.

En esta noticia El nuevo perfil del Contribuyente Digital

El perfil de los trabajadores digitales cambió ante la autoridad fiscal. Como advierte PRODECON, “el perfil de las personas físicas ha cambiado por completo. Hoy, las reglas del juego son globales y es importante conocer tus obligaciones fiscales”.

La supervisión electrónica avanza sobre los ingresos en línea. PRODECON destaca que “el SAT utiliza herramientas tecnológicas para revisar información fiscal. Tus facturas, transferencias y operaciones en plataformas digitales pueden ser verificadas para detectar posibles diferencias”.

El SAT vigila las facturas, transferencias y operaciones en plataformas digitales de estos trabajadores: el nuevo perfil fiscal y los que deben declarar (trabajadores en México para empresas en el exterior). Fuente: PRODECON

Trabajar desde México para el extranjero también implica deberes tributarios. Según informa PRODECON, “trabajar desde México para clientes en otros países te abre muchas puertas, pero también implica responsabilidades fiscales. Las autoridades fiscales comparten información financiera entre países”.

El nuevo perfil del Contribuyente Digital

Quienes generan ingresos en internet mediante plataformas tecnológicas, ventas en línea, patrocinios o criptomonedas integran un escenario fiscal más vigilado y conectado con el exterior.

La PRODECON señala que “las ganancias pro criptomonedas, plataformas digitales, patrocinios y ventas por Internet también pueden generar obligaciones fiscales”, por lo que identificar cada fuente de ingreso resulta clave para evitar discrepancias.

Trabajar desde México para clientes en otros países te abre muchas puertas, pero también implica responsabilidades fiscales. Fuente: PRODECON

Para orientar a los trabajadores sobre estos cambios sin costo, PRODECON ofrece asesoría gratuita mediante el correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx. Resolver dudas sobre el nuevo perfil fiscal ayuda a prevenir inconsistencias en transferencias y operaciones digitales antes de que la autoridad emita requerimientos.

Obligaciones claves del régimen en plataformas tecnológicas

Quienes venden bienes, prestan servicios o dan hospedaje mediante plataformas tecnológicas deben inscribirse en el RFC, tramitar e.firma y contraseña, activar el Buzón Tributario y emitir facturas por sus ingresos a través de los canales del SAT o proveedores autorizados.

Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Fuente: PRODECON

Si los ingresos por intermediación del año anterior no superaron 300 mil pesos y no hay otros ingresos distintos a salarios o intereses, puede optarse por pagos definitivos con el aviso correspondiente dentro de los 30 días siguientes al primer cobro.

Los pagos provisionales o definitivos de ISR e IVA vencen a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, la Declaración anual se presenta en abril del año posterior y la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, DIOT, en el mes inmediato siguiente, salvo exención por IVA definitivo. También aplica enviar contabilidad electrónica cuando los ingresos previos superaron cuatro millones de pesos o presentar la forma oficial 63 en febrero si corresponde.

Hoy, las reglas del juego son globales y es importante conocer tus obligaciones fiscales. Fuente: PRODECON

Los contribuyentes deben mantener sus datos actualizados ante el SAT si cambian de domicilio, modifican su actividad económica o suspenden operaciones. Asimismo, pueden aplicar deducciones personales en su declaración anual, como gastos médicos, dentales o intereses hipotecarios, y atender requerimientos o vigilancia profunda si la autoridad lo solicita.