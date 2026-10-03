Programa de integració al mercado laboral formal y voluntario para adultos con INAPAM.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM y el Servicio de Vinculación Productiva reconocen que existen adultos mayores de 60 años con mucha energía y vida para seguir activos en el mundo laboral y produciendo gracias a su experiencia, talento y fuerza vigente.

En ese sentido, el INAPAM y el Servicio de Vinculación Productiva ofrecen a los adultos con mayores de 60 años con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la posibilidad de incorporarse al mundo laboral de dos formas, ya sea por medio de un voluntariado o bien, con un empleo formal que garantice toda las prestaciones de ley, entre ellas, sueldo y vacaciones.

El voluntariado de adultos mayores con INAPAM fomenta la integración y la inclusión social. INAPAM

Voluntario como empacadores en tiendas de autoservicio

Con el objetivo de brindarle a los adultos mayores la posibilidad de mantenerse activos con un ingreso económico adicional al que ya pueda tener, el Gobierno de México hizo una alianza entre Servicio de Vinculación Productiva y el INAPAM que le permite a este grupo de personas trabajar como voluntarios en tiendas de autoservicio empacando productos. Por su voluntariado, aclara el INAPAM, los adultos mayores recibirán una compensación económica.

“En esta modalidad, no existe relación laboral entre la tienda o el corporativo y la Persona Adulta Mayor, es decir, no se celebra un contrato de trabajo que implique derechos y obligaciones de ambas partes”, aseveró INAPAM, reconociendo además el éxito de esta modalidad.

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía y Empleo formal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Trabajo formal con contrato y prestaciones de ley para adultos mayores con INAPAM

El Gobierno trabaja de la mano con empresas públicas y privadas para que incorporen entre sus nóminas a personas adultas mayores. En este caso, son las empresas las que se encargan de forma directa en la contracción y garantizar todas prestaciones de ley.

El Servicio de Vinculación Productiva no tiene costo

Los adultos mayores que estén interesados en participar de iniciativa público privada, deben saber que el Servicio de Vinculación Productiva no tiene costo y se tramita de forma presencial presentando credencial INAPAM, CURP de 8:00 a 14:00 en los días de atención de los más de 40 Módulos de Vinculación Productiva a lo largo y ancho del país.