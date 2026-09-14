El depósito está vinculado con personas que cumplen requisitos adicionales y se encuentran registradas en un esquema de vinculación productiva.

Los adultos mayores que cuentan con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a distintos beneficios durante 2026. Entre ellos, una información difundida recientemente señala un posible depósito de $4,791 previsto para diciembre.

Sin embargo, es importante aclarar que la credencial INAPAM por sí sola no genera este pago. De acuerdo con la información publicada, el depósito está vinculado con personas que cumplen requisitos adicionales y se encuentran registradas en un esquema de vinculación productiva.

El depósito está vinculado con personas que cumplen requisitos adicionales y se encuentran registradas en un esquema de vinculación productiva.

Quiénes podrán recibir el depósito de $4,791

El apoyo económico de $4,791 está previsto para diciembre de 2026 y, según la información difundida, tendría carácter de aguinaldo para determinados adultos mayores. La condición central es estar incorporado al programa de Vinculación Productiva.

Por lo tanto, tener la credencial INAPAM vigente no significa automáticamente que una persona vaya a recibir este depósito. El propio instituto señala que la credencial brinda acceso a una amplia red de beneficios y descuentos, pero no funciona como un programa general de transferencias económicas.

La información también indica que los beneficiarios deberán contar con su acreditación vigente, mantener actualizado su expediente y formar parte de los padrones correspondientes para acceder a la dispersión del recurso.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Entre las condiciones mencionadas se encuentra tener 60 años cumplidos o más y contar con una credencial INAPAM vigente. También se solicita identificación oficial, CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente.

Además, para recibir una transferencia electrónica, el beneficiario debe contar con una cuenta bancaria activa a su nombre o una tarjeta vinculada para la recepción del dinero. En caso de necesitar asistencia para realizar trámites presenciales, puede designarse a una persona auxiliar bajo las condiciones correspondientes.

El programa de Vinculación Productiva forma parte de las acciones del INAPAM destinadas a facilitar la participación de las personas adultas mayores en actividades laborales y productivas. El trámite para incorporarse a este esquema es gratuito.

Cuándo se cobra y qué otros beneficios ofrece el INAPAM

El depósito de $4,791 señalado en la información de referencia está previsto para diciembre de 2026. La fecha exacta de dispersión no aparece establecida en la comunicación oficial del INAPAM consultada, por lo que no debe confundirse con el calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar.

Además de este tipo de programas, la credencial INAPAM permite acceder a descuentos en diferentes establecimientos y servicios. El instituto mantiene durante 2026 un directorio de beneficios que incluye rubros como transporte, salud, alimentación, vestido, vivienda y actividades culturales.

Por eso, los adultos mayores que quieran conocer si pueden acceder al depósito deberán verificar primero que cumplen con las condiciones del programa correspondiente. La credencial INAPAM continúa siendo el documento que permite acreditar su condición y acceder a los beneficios contemplados por el instituto.