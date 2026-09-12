El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene su lista de beneficios actualizada para los miembros de la población de edad avanzada, incluyendo un significativo descuento en el transporte público.

Los jubilados del territorio mexicano que cumplan con los requisitos establecidos y hayan gestionado la credencial pertinente, tendrán la oportunidad de acceder a una promoción exclusiva, que les permitirá viajar a mitad de precio.

El 50% de descuento en transporte público representa una de las ventajas más destacadas para los ancianos en la República Mexicana. Aquellos que deseen beneficiarse de esta oferta deberán estar atentos a los requisitos establecidos.

Beneficios del INAPAM para los jubilados de México. Fuente: Shutterstock

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM

El procedimiento para la obtención de la credencial del INAPAM se efectúa en el momento de la inscripción y la integración a la institución. Para ser considerado uno de los beneficiarios del INAPAM, es imperativo que los interesados se dirijan al módulo más cercano a su residencia o a las oficinas de la Secretaría del Bienestar para iniciar el trámite correspondiente.

Este proceso demanda, de manera fundamental, que los solicitantes presenten determinados documentos, tales como el acta de nacimiento, además de cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran:

Ser mayor de 60 años.

Un comprobante de domicilio .

. Presentar identificación oficial válida que certifique la edad.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Los adultos mayores con credencial INAPAM pueden acceder a un gran número de beneficios. Foto: Archivo.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

Los jubilados que posean la credencial del INAPAM tienen en su poder una llave que les otorga acceso a una amplia gama de descuentos y promociones en diversos servicios y compras.

Asimismo, la tarjeta les ofrece la posibilidad de efectuar múltiples deducciones que, a largo plazo, contribuirán a mejorar su calidad de vida.

En lo que concierne a los beneficios económicos, los jubilados del país podrán disfrutar de rebajas de hasta el 50% en el pago del impuesto predial en diferentes estados, además de otras promociones:

Acceso gratuito o a tarifa preferencial a espectáculos y actividades recreativas.

y Administración gratuita o con descuento a museos, zonas arqueológicas, parques nacionales y eventos culturales.

y Descuentos en establecimientos comerciales, tiendas de abarrotes, restaurantes, hoteles y agencias de viajes.

y Descuentos en productos y servicios de salud, medicamentos, ópticas y estudios clínicos.

¿Qué descuento reciben los jubilados en el transporte público?

Los adultos mayores que posean la credencial INAPAM podrán disfrutar en el mes de enero de un descuento del 50% en el uso de transporte público, siempre que completen el trámite de “Mi Pasaje Amarillo“.

Para gestionar la tarjeta Mi Pasaje Amarillo, los adultos mayores deberán coordinar una cita mediante el siguiente enlace y seleccionar el módulo y horario de su conveniencia.

Este programa, impulsado por el Sistema de Asistencia Social Jalisco (SSAS), permite a los beneficiarios abonar únicamente la mitad de las tarifas al hacer uso de este servicio. El procedimiento puede llevarse a cabo en diversas localidades como:

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tepatitlán de Morelos

Autlán de Navarro

Ciudad Guzmán

Vallarta.

Al elegir el lugar de atención, será indispensable acudir a las oficinas con ciertos documentos, incluyendo la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio reciente y la credencial del INAPAM para el año 2026.