Programa de integración al mercado laboral formal y voluntario para adultos con INAPAM.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con el Servicio de Vinculación Productiva, dirigido a personas adultas mayores que buscan integrarse o continuar con actividades productivas.

Según el organismo, el programa favorece a la inclusión social y económica de adultos mayores, ayuda a evitar la discriminación por edad y busca que mantengan una vida activa, independiente y con ingresos propios.

Las dos modalidades para incorporarse al Programa de Vinculación Productiva

Una opción es mediante el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía consiste en empacar productos de las personas usuarias en tiendas de autoservicio, de manera voluntaria. Estos son sus rasgos principales:

Retribución: las personas reciben una retribución económica voluntaria de parte de los usuarios.

Objetivo: obtener un ingreso complementario en espacios seguros y accesibles, con pocas horas de actividad.

Actividad: exclusivamente el empacado de mercancías.

Sin relación laboral: no hay contrato de trabajo entre la tienda o el corporativo y la persona adulta mayor. Los lineamientos y la lista de actividades se dan a conocer al ingresar a la tienda.

La otra modalidad es a través del empleo formal, el cual permite continuar o incorporarse al mercado laboral con remuneración económica y prestaciones de ley. El INAPAM promueve esta opción mediante la sensibilización e invitación a empresas públicas y privadas.

A través del programa del INAPAM, las personas jubiladas pueden reincorporarse al mercado laboral.

Las empresas son las responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones conforme a la ley.

Cuáles son los requisitos y horario de atención de los Módulos de Vinculación Productiva

La inscripción al programa se realiza a través de los Módulos de Vinculación Productiva del INAPAM. El servicio no tiene costo y es presencial. Para acceder se debe presentar:

Credencial del INAPAM.

CURP.

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Información relevante para empresas

El INAPAM señala que incluir personas adultas mayores en la plantilla laboral aporta experiencia, mejor ambiente de trabajo y mayor compromiso, lo que contribuye a una menor rotación de personal. Las empresas interesadas pueden comunicarse al 55 5340 5890, extensión 1008, o escribir a ofertas vinculacionproductiva@inapam.gob.mx.