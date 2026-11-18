Slim sostuvo que Estados Unidos tiene una “gran necesidad” de México y de su fuerza productiva.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú destacó el potencial de los trabajadores mexicanos y afirmó que su desempeño en Estados Unidos demuestra la capacidad laboral que existe en México. La declaración fue realizada el martes 26 de mayo de 2026, durante su conferencia de prensa anual en la Ciudad de México.

“Tenemos un enorme potencial de trabajadores que son excelentes y cuando van a trabajar a Estados Unidos vemos cómo progresan”, afirmó Slim durante el encuentro con medios. El empresario agregó que las grandes industrias estadounidenses instaladas en México reclaman a estos trabajadores por su eficacia.

La declaración se produjo mientras Slim analizaba la relación económica entre México y Estados Unidos, la situación de la industria estadounidense y el papel de los trabajadores mexicanos que viven o desarrollan actividades laborales en ese país.

Qué dijo Carlos Slim sobre los trabajadores mexicanos

Slim sostuvo que Estados Unidos tiene una “gran necesidad” de México y de su fuerza productiva, al considerar que la economía estadounidense perdió parte de su capacidad industrial frente a otros países.

El empresario señaló que una parte importante de la actividad económica estadounidense se concentra actualmente en los servicios, mientras que algunos sectores industriales dejaron de ser competitivos. También mencionó que parte de la producción relacionada con tecnología se trasladó en el pasado a países como China y Taiwán.

La declaración se produjo mientras Slim analizaba la relación económica entre México y Estados Unidos. Shutterstock

En ese contexto, Slim destacó la participación de los trabajadores mexicanos. Según explicó, cuando mexicanos se incorporan a empresas estadounidenses, su desempeño puede traducirse en mejores oportunidades laborales, y las compañías estadounidenses que operan en México también buscan trabajadores mexicanos por su capacidad.

El empresario también cuestionó el trato de la administración de Donald Trump hacia los trabajadores mexicanos y calificó de “rudo” el comportamiento del Gobierno estadounidense hacia las personas mexicanas que viven en ese país.

El potencial de México para crecer

Durante la misma conferencia, Slim habló de las condiciones que considera favorables para que México pueda alcanzar un mayor crecimiento económico. Entre otros factores, mencionó la capacidad de trabajo de la población y el aumento de la participación de mujeres capacitadas en la actividad productiva.

El empresario sostuvo que México tiene “condiciones potenciales” para volver a registrar un crecimiento económico mayor y señaló que el país cuenta con una importante cantidad de personas que pueden incorporarse al mercado laboral.

Entre los elementos que destacó durante su exposición estuvieron:

La capacidad de trabajo de los mexicanos.

La incorporación de más mujeres capacitadas al mercado laboral.

La inversión en infraestructura como una vía para impulsar la actividad económica.

La necesidad de atender problemas relacionados con Pemex y la producción petrolera.

En la conferencia, Slim también anunció que Grupo Carso prevé invertir unos 5.000 millones de dólares en México durante 2026, destinados a distintos proyectos de energía e infraestructura. Entre los ejemplos mencionados estuvieron una carretera en Querétaro, plantas de refinamiento de gas y proyectos de desarrollo industrial.