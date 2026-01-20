En esta noticia ¿Qué se recomienda para el frío?

Las autoridades sugieren a los habitantes a revisar el pronóstico del clima este 20 de enero, ya que varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran bajo alerta por bajas temperaturas. El frente frío traerá consigo heladas, posibilidad de caída de granizo y vientos fuertes.

El frío seguirá presente en la capital, sobre todo en algunas zonas . La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, principalmente entre la 01 y 08. El llamado es a extremar precauciones, ya que se esperan condiciones muy frías durante la madrugada.

Asimismo, se emitió alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde los termómetros podrían marcar entre 4 y 6 grados durante la noche y las primeras horas del día.

¿Qué se recomienda para el frío?

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan:

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantener una buena hidratación

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz

Además del frío, no está de más llevar paraguas o impermeable. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 20 de enero se esperan lluvias aisladas en la CDMX y chubascos intermitentes en el Estado de México.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Para el miércoles 21 de enero, el ambiente frío persistirá y las lluvias continuarán en ambas entidades. Por este motivo, se sugiere mantenerse atento a los canales de comunicación oficial para evitar inconvenientes y resguardar la salud.