Protección Civil activó alertas naranja y amarilla por temperaturas extremas durante la madrugada del 19 de enero, con heladas previstas en varias alcaldías de la Ciudad de México y recomendaciones clave para la población.

La Ciudad de México activó alertas naranja y amarilla por frío extremo y heladas durante la madrugada del 19 de enero, con temperaturas que podrían descender hasta los 1 °C en algunas zonas. Protección Civil pidió extremar cuidados ante los riesgos para la salud.

El aviso afecta a distintas alcaldías a lo largo del país, c on mayor impacto en el sur y poniente de la capital . Las autoridades recomendaron medidas preventivas para reducir complicaciones por el descenso térmico. A continuación, toda la información al respecto.

Alerta naranja: las alcaldías con mayor riesgo por heladas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas zonas se prevén temperaturas de entre 1°C y 3°C, con probabilidad de heladas.

Protección Civil activó alertas naranja y amarilla por temperaturas extremas durante la madrugada del 19 de enero, con heladas previstas en varias alcaldías de la Ciudad de México y recomendaciones clave para la población.

El fenómeno representa un riesgo elevado para niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, por lo que se recomendó reforzar la protección durante la noche y la madrugada. El frío intenso puede provocar enfermedades respiratorias y complicaciones de salud.

Las autoridades también alertaron sobre el uso de calentadores y chimeneas, subrayando la importancia de mantener espacios ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Alerta amarilla: zonas con frío moderado pero persistente

La alerta amarilla rige para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza , donde se prevén temperaturas de entre 4°C y 6°C.

Aunque el frío será menos intenso, Protección Civil pidió evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien y cuidar la hidratación, especialmente durante las primeras horas del día.

Recomendaciones oficiales ante el frío extremo en CDMX