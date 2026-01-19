En esta noticia
La Ciudad de México activó alertas naranja y amarilla por frío extremo y heladas durante la madrugada del 19 de enero, con temperaturas que podrían descender hasta los 1 °C en algunas zonas. Protección Civil pidió extremar cuidados ante los riesgos para la salud.
El aviso afecta a distintas alcaldías a lo largo del país, con mayor impacto en el sur y poniente de la capital. Las autoridades recomendaron medidas preventivas para reducir complicaciones por el descenso térmico. A continuación, toda la información al respecto.
Alerta naranja: las alcaldías con mayor riesgo por heladas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas zonas se prevén temperaturas de entre 1°C y 3°C, con probabilidad de heladas.
El fenómeno representa un riesgo elevado para niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, por lo que se recomendó reforzar la protección durante la noche y la madrugada. El frío intenso puede provocar enfermedades respiratorias y complicaciones de salud.
Las autoridades también alertaron sobre el uso de calentadores y chimeneas, subrayando la importancia de mantener espacios ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
Alerta amarilla: zonas con frío moderado pero persistente
La alerta amarilla rige para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde se prevén temperaturas de entre 4°C y 6°C.
Aunque el frío será menos intenso, Protección Civil pidió evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien y cuidar la hidratación, especialmente durante las primeras horas del día.
Recomendaciones oficiales ante el frío extremo en CDMX
- Resguardar a las mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie durante la madrugada.
- Mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial contra influenza y COVID-19.
- Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 55 5683 2222 para recibir atención inmediata.
- Seguir los avisos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que continuará monitoreando el clima y podría emitir nuevas alertas si persiste el frío extremo.