A partir del lunes 19 de enero, gran parte del país se verá afectada por una caída de las temperaturas producto del ingreso de un nuevo frente frío en horas de la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó cuáles serán los estados afectados y difundió el pronóstico del tiempo para el transcurso de la tercera semana del mes.

Avanza un nuevo frente frío: cuáles serán los estados afectados

Para hoy, el SMN prevé que el frente frío núm. 29 se desplace sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana. Sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

El pronóstico del tiempo para el lunes 19 de enero. (Foto: SMN)

Al mismo tiempo, generará un ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Si bien este sistema frontal dejará de afectar al país este lunes, el SMN vigila el ingreso de un nuevo frente en horas de la tarde por la frontera norte y noreste de México, lo que ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.

En este contexto, se registrarán un brusco descenso de las temperaturas en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

Bajan las temperaturas a partir del martes: cuáles son las regiones en alerta

Durante el martes, el nuevo sistema frontal se desplazará sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional, lo cual ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

El frente frío permanecerá en gran parte del país hasta el jueves, manteniendo un ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Martes 20 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Miércoles 21 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes ( 25 a 50 mm ): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos ( 5 a 25 mm ): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas ( 0.1 a 5 mm ): Sinaloa, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Jueves 22 de enero