El clima en México dará un giro abrupto en las próximas horas. Tras varios días de temperaturas más templadas, una poderosa masa de aire polar asociada con el frente frío número 28 que ingresará en el país y provocará un descenso marcado del termómetro, lluvias intensas y vientos peligrosos en amplias zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno afectará principalmente el norte, centro, oriente y sureste del país, con heladas severas en regiones serranas y precipitaciones que podrían generar afectaciones hasta el jueves 15 de enero.

El frente frío 28 hará descender el termómetro hasta los -15 grados en zonas serranas del norte y centro del país, con riesgo de heladas severas durante las madrugadas. Fuente: archivo

México bajo cero: heladas extremas y temperaturas de hasta -15 grados

El avance del frente frío 28 traerá consigo un ambiente frío a gélido, especialmente durante las madrugadas. En zonas montañosas del norte, el termómetro podría desplomarse hasta los -15 grados, mientras que gran parte del centro del país también registrará temperaturas cercanas o inferiores a los 0 grados.

Estados como Durango, Chihuahua y Zacatecas encabezan la lista de los más afectados, pero el frío también se extenderá a entidades como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. A estas condiciones se sumarán bancos de niebla en carreteras serranas, elevando el riesgo para automovilistas.

Alerta por lluvias históricas: estas regiones podrían enfrentar inundaciones

El sistema frontal interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura, lo que detonará lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país. Las precipitaciones más intensas se esperan en Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán.

Las autoridades advierten que los acumulados de lluvia podrían ser significativos hasta el 15 de enero, con riesgo de encharcamientos, deslaves y desbordamientos de ríos en zonas vulnerables, especialmente en comunidades rurales y costeras.

Veracruz, Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán enfrentarán lluvias intensas y vientos de más de 80 km/h, con posibilidad de inundaciones, deslaves y oleaje elevado. Fuente: Shutterstock.

Vientos peligrosos y evento de “Norte”: el frío se sentirá aún más intenso

Además del descenso térmico y las lluvias, se prevé un fuerte evento de “Norte” en el litoral del golfo de México y el istmo de Tehuantepec. Las rachas de viento podrían superar los 80 km/h, generando oleaje elevado y una sensación térmica aún más baja.

Aunque hacia el viernes el frente frío comenzará a alejarse del territorio nacional, la masa de aire polar mantendrá el ambiente frío por varios días más. Incluso, los modelos meteorológicos ya anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal, lo que indica que el invierno seguirá imponiéndose con fuerza en gran parte del país.