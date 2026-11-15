La Inspección físico-mecánica de la Revista Vehicular 2026 se realizará hasta el 31 de diciembre.

La Revista Vehicular 2026 contempla la revisión de documentación, en la que la Secretaría de Movilidad (Semovi) verifica que los conductores hayan presentado de forma correcta la información solicitada. Esta etapa es fundamental para determinar si los titulares cumplen con las condiciones necesarias para avanzar en el proceso.

Una vez recibida la documentación, el organismo dispone de un plazo de hasta 20 días hábiles para analizarla y comunicar el resultado. Para ello, utiliza un sistema de semáforo compuesto por tres colores, que permite identificar el estado de cada solicitud y las posibles observaciones realizadas por las autoridades.

El objetivo de la Revista Vehicular de la Semovi es comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas y documentales establecidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conocer qué representa cada uno de estos indicadores es importante para saber cómo continuar con el trámite, evitar demoras y cumplir con las siguientes etapas de la Revista Vehicular.

Qué significan los resultados verde, amarillo y rojo de Semovi

Después de entregar la documentación requerida, la Semovi cuenta con un plazo de hasta 20 días hábiles para revisar y validar la información . El tiempo comienza a correr a partir del día siguiente al que se presenta la solicitud.

Una vez finalizada esta etapa, el organismo comunica el resultado mediante un sistema de semáforo que utiliza tres colores. Cada uno determina si el conductores puede continuar con el trámite de la Revista Vehicular 2026 o si debe realizar correcciones.

Verde: significa que los datos, documentos y fotografías presentados cumplen con los requisitos. El titular puede pasar a la etapa de acreditación físico-mecánica, siempre que haya realizado el pago correspondiente.

Amarillo: indica que la documentación reúne las condiciones principales, pero presenta algunas observaciones menores que deberán corregirse para completar la Revista Vehicular 2026. El trámite puede continuar después de efectuar el pago o generar la línea de captura, según el caso.

Rojo: advierte sobre incumplimientos importantes. Mientras las observaciones no sean corregidas, el titular no podrá avanzar hacia la inspección físico-mecánica.

¿Qué ocurre si el resultado de Semovi es rojo?

Cuando la evaluación recibe un resultado rojo, el conductor tiene cinco días hábiles para corregir los problemas detectados y presentar de nuevo la documentación. A partir de ese momento, Secretaría dispone de otros cinco días hábiles para revisar los cambios realizados.

Esta instancia de corrección puede repetirse hasta tres veces. Si las irregularidades continúan, el titular deberá presentarse en la Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Revista Vehicular y Seguimiento a la Operación, ubicada en Álvaro Obregón 269, tercer piso, colonia Roma Norte, en un horario de 10 a 14 horas.

Si tampoco logra resolver las observaciones en esa instancia, la solicitud será rechazada y el procedimiento correspondiente a este año quedará inconcluso.

¿Qué es la Revista Vehicular 2026?

Se trata de un procedimiento obligatorio para los vehículos que brindan servicios de transporte público, mercantil y privado, tanto de carga como de pasajeros.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el trámite se desarrollará en dos fases.

Verificación de documentos por parte de la Semovi Inspección físico-mecánica de las unidades en alguno de los talleres autorizados por la dependencia

La recepción de solicitudes para la revisión documental iniciará el lunes 17 de agosto de 2026.

El calendario se organizará de manera escalonada, tomando como referencia el último dígito de las placas de circulación:

Terminaciones 5, 6 y 7: podrán iniciar el trámite del 17 de agosto al 11 de diciembre de 2026.

Terminaciones 8, 3 y 4: el periodo estará comprendido entre el 24 de agosto y el 11 de diciembre.

Terminaciones 1, 2, 9 y 0: podrán realizar el procedimiento a partir del 31 de agosto y hasta el 11 de diciembre de 2026.

Cabe destacar que el costo establecido para la Revista Vehicular 2026 es de 1,716 pesos, cantidad que ya contempla el beneficio fiscal de condonación parcial previsto para este ejercicio.

Después de efectuar el pago, es necesario acceder a la plataforma digital de la Semovi. Para ingresar, hay que proporcionar el número de matrícula y el número de serie del vehículo.

El sistema también solicitará datos de contacto, como una dirección de correo electrónico y un número telefónico de 10 dígitos, además de información sobre la capacidad de la unidad para transportar pasajeros o mercancías.

Como parte del procedimiento, será necesario escanear y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF:

Identificación oficial vigente del concesionario o del representante legal, en caso de personas morales

Póliza de seguro vigente

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, siempre que la dirección no figure en la identificación presentada