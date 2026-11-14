Las autoridades recomiendan iniciar la revisión documental con anticipación y verificar que el seguro del vehículo permanezca vigente durante todo el procedimiento.

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Revista Vehicular 2026 para los taxis que prestan servicio en la capital, con el objetivo de verificar que las unidades cumplan con las condiciones administrativas, documentales y mecánicas exigidas para circular.

El procedimiento fue establecido mediante un aviso publicado en la Gaceta Oficial capitalina el pasado 21 de agosto y deberá ser realizado por los titulares de las concesiones. Para completar la revisión, los responsables tendrán que superar dos instancias: una evaluación documental a través de la plataforma de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y una inspección físico-mecánica, cuando corresponda.

La Revista Vehicular 2026 es un requisito que los titulares de las concesiones deben completar dentro de los plazos establecidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trámite se considera finalizado una vez que se obtiene la Constancia de Conclusión, disponible para descargar en el sistema, y el holograma oficial de la Revista Vehicular.

Revista Vehicular 2026: cuáles son las fechas límite

El calendario establecido por las autoridades contempla los siguientes plazos:

Revisión documental: hasta el 11 de diciembre de 2026, a través del hasta el 11 de diciembre de 2026, a través del sistema oficial de Semovi

Inspección físico-mecánica: del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2026, sin restricciones según el último número de la placa.

Acreditación inmediata: disponible para taxis a gasolina modelos 2025, 2026 y 2027, y para unidades eléctricas o híbridas modelos 2023 a 2027.

Un punto importante es que, desde el comienzo de la revisión documental y hasta completar la inspección físico-mecánica, no se deben realizar otros trámites de Control Vehicular. De hacerlo, será necesario comenzar de nuevo el procedimiento de validación documental.

Qué documentos se necesitan para la Revista Vehicular

Antes de iniciar el procedimiento, los titulares deben digitalizar los originales en formato PDF, con una resolución de 150 DPI. Entre los documentos obligatorios se encuentran:

Comprobante de taxímetro 2026: debe haber sido emitido por una Unidad de Verificación de Instrumentos de Medición autorizada. El archivo debe identificarse como “Comprobante de Taxímetro” y no superar los 500 KB.

Comprobante de domicilio: debe tener una antigüedad máxima de tres meses. Se aceptan facturas de agua, electricidad, teléfono o internet, además de la credencial para votar con domicilio completo. El archivo no puede superar los 500 KB.

Póliza de seguro vigente: debe cubrir daños y perjuicios ocasionados a pasajeros, peatones, conductores y terceros. Se debe cargar como “Póliza de Seguro” y su tamaño máximo es de 1,5 MB.

Documentación adicional: en caso de que la concesión tenga una baja de vehículo o una suspensión provisional, también se deberá adjuntar el comprobante de domicilio y la constancia del trámite realizado ante la en caso de que la concesión tenga una baja de vehículo o una suspensión provisional, también se deberá adjuntar el comprobante de domicilio y la constancia del trámite realizado ante la Semovi

Las fotografías que deben presentar los taxis

Además de los documentos mencionados anteriormente, el sistema exige seis imágenes recientes de la unidad. Deben ser fotografías especiales:

A color

En formato JPG

Sin ediciones

Con un peso máximo de 3 MB cada una

Las imágenes tienen que permitir comprobar el estado actual del vehículo y verificar que conserve la cromática, los rótulos y los elementos oficiales de identificación.

Las fotografías requeridas son:

Vista frontal: debe mostrar la placa, el copete, la cromática, los rótulos completos y los cristales sin polarizar. Lateral izquierdo: desde la perspectiva del conductor. Parte trasera: con la placa claramente visible. Lateral derecho: desde la perspectiva del pasajero. Número de Identificación Vehicular (NIV): debe estar limpio y ser completamente legible. Rótulo de matrícula interior: ubicado en el tablero del lado derecho, en la guantera o sobre la puerta trasera izquierda.

Si el taxi no cuenta con la placa-matrícula correspondiente, el titular deberá informarlo en la plataforma y adjuntar la línea de captura del trámite de reposición de placas y engomado para transporte público individual.

No obstante, el trámite lo hace la persona titular de la concesión y termina cuando tienes dos cosas: la Constancia de Conclusión descargada del sistema y el holograma de Revista.