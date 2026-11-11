Se trata de una estrategia militar y de seguridad federal implementada por el Gobierno de México desde 2025.

El Ejército Nacional de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un balance acerca del Plan de Operaciones Paricutín, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se trata de una estrategia militar y de seguridad federal implementada por el Gobierno de México desde 2025 que busca evitar homicidios dolosos y otros homicidios de alto impacto en la zona.

Las acciones, según informó el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se llevan a cabo “con 2 mil 249 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional; también con diversos ingenios tecnológicos, que comprenden vehículos, drones, antidrones, células de control, explosivos, helicópteros y aeronaves de ala fija”.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: qué operaciones se realizaron

Las operaciones realizadas en el marco del plan fueron detalladas por el Secretario de Defensa durante la conferencia del 10 de noviembre, que contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas acciones fueron:

La operación denominada “Erandi”, que es apoyar en la seguridad en el área de producción de aguacates.

La operación “Citrícola”, de igual manera, en el área de Apatzingán respecto a la producción de limones.

La operación en la Meseta P’urhépecha.

La operación en el Corredor Seguro Apatzingán, Michoacán.

Corredor Seguro Cotija.

La contención también con 6 estados colindantes con Michoacán.

Las operaciones realizadas en el marco del plan fueron detalladas por el Secretario de Defensa durante la conferencia del 10 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Resultados generales de la operación “Paricutín”

Según el alto mando de la Armada, dentro de los resultados del plan sobresalen:

1.658 detenidos, aseguramiento de 791 armas de fuego, 117 mil 584 cartuchos de diversos calibres, mil 657 artefactos explosivos improvisados, 2.5 toneladas de metanfetaminas, 74.6 toneladas de precursores químicos, 131 mil 435 precursores químicos en litros.

“También, a través de la Dirección de Adquisiciones de Industria Militar, esta se está en proceso, de la compra de armamento para la Secretaría de Seguridad de Michoacán, de 392 armas. Están pendientes, la compra. En cuanto los entregue la empresa, se importarán a México”, agregó Trevilla Trejo en su alocución.