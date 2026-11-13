Slim afirmó que Estados Unidos tiene una "gran necesidad" de México y de su fuerza productiva en términos económicos.

En un evento que conmemoró el 50 aniversario de su titulación como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, en mayo de 2013, Carlos Slim reflexionó sobre los desafíos del desarrollo económico, la educación y las oportunidades laborales en México.

En aquella ocasión, sostuvo que “la única solución permanente a la pobreza es la mayor oferta de empleos” y remarcó la necesidad de impulsar una mayor oferta de trabajo para fortalecer el crecimiento del país.

El empresario mexicano participó en un homenaje organizado por distintas asociaciones y organizaciones de ingenieros y arquitectos. El encuentro se realizó el 28 de mayo en el Palacio de Minería, donde recibió un reconocimiento de manos del rector José Narro Robles.

La importancia para Carlos Slim de la generación de empleo

En su intervención, Slim explicó que la generación de empleos debía ocupar un lugar central en los esfuerzos de desarrollo. “Necesitamos más y mejores ofertas de empleo” , afirmó, al señalar que el trabajo no solo permite obtener ingresos, sino que también contribuye al desarrollo personal .

El empresario también sostuvo que “el trabajo es una necesidad emocional que, además de dignificarnos, ofrece un estímulo para el esfuerzo, nuestra superación y nuestro desarrollo humano ”.

Desde esa perspectiva, consideró que contar con oportunidades laborales era fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la economía .

En 2013 Carlos Slim fue homenajeado por sus 50 años como ingeniero y reflexionó sobre el empleo en México. Carlos Slim

¿Qué otras medidas consideró fundamentales para el crecimiento de México?

Durante el homenaje, Slim señaló que el desarrollo del país requería combinar distintas acciones. En aquel discurso, destacó especialmente:

Educación de calidad: consideró necesario transformar la enseñanza para impulsar el razonamiento, la investigación y la innovación, en lugar de concentrarse únicamente en la memorización.

Educación digital: defendió el uso de nuevas tecnologías para ampliar el acceso al conocimiento y reducir los costos de una educación de alta calidad.

Acceso a internet: afirmó que era indispensable garantizar la banda ancha para todos y ofrecer cursos, contenidos y aplicaciones en línea.

Inversión e infraestructura: sostuvo que México necesitaba infraestructura física, inversión pública y privada, así como actividad económica para impulsar el desarrollo.

Empleo para los jóvenes: destacó la importancia de generar oportunidades laborales abundantes, especialmente para la población joven.

Slim también explicó que la capacitación a través de internet podía ayudar a las personas a prepararse para encontrar trabajo. En ese sentido, planteó que una formación más amplia permitiría acceder a mejores oportunidades laborales.

Al concluir su intervención, el empresario reiteró que la educación y la generación de empleos eran dos objetivos esenciales para el país.