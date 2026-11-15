El SMN confirmó que habrá temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en zonas serranas de estos cinco estados, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México, debido a las condiciones meteorológicas previstas para el territorio nacional.

El SMN también aseguró tanto el ambiente frío como el frente frío número 5 permanecerá sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país, donde ocasionará lluvias y chubascos. Quintana Roo tendrá las precipitaciones más intensas, con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las sierras de cinco estados experimentaran temperaturas a - cinco grados para la madugada del domingo. SMN

Estados que serán los más afectados por el clima este domingo 15 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN, las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se registrarán durante la madrugada en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México.

En cuanto a las precipitaciones, el frente frío número 5 ocasionará lluvias de diferente intensidad en el noreste, oriente y sureste de México. El pronóstico para este domingo contempla:

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo, principalmente en la zona centro.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, así como en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico Extendido a 96 Horas:El frente núm. 5 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este domingo? Pronóstico para mañana, tarde y noche

Para el Valle de México, el SMN pronosticó cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas serán diferentes en la Ciudad de México y el Estado de México, con un ambiente más frío durante las primeras horas en territorio mexiquense.

Clima en Ciudad de México (CDMX):

Mañana: cielo despejado, con temperaturas de 10 a 12 °C.

Tarde: parcialmente nublado, con temperaturas de 23 a 25 °C.

Noche: parcialmente nublado, con temperaturas de 15 a 17 °C.

Clima en Estado de México (Edomex):

Mañana: cielo despejado, con temperaturas de 5 a 7 °C.

Tarde: parcialmente nublado, con temperaturas de 21 a 23 °C.

Noche: parcialmente nublado, con temperaturas de 10 a 12 °C.

Atención, porque los -5 grados previstas para las zonas serranas del Estado de México se drán principalmene a la madrugada, mientras que el pronóstico para el Valle de México contempla mínimas de 5 a 7 °C durante la mañana.