El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en zonas serranas de estos cinco estados, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México, debido a las condiciones meteorológicas previstas para el territorio nacional.
El SMN también aseguró tanto el ambiente frío como el frente frío número 5 permanecerá sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país, donde ocasionará lluvias y chubascos. Quintana Roo tendrá las precipitaciones más intensas, con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.
Estados que serán los más afectados por el clima este domingo 15 de noviembre
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN, las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se registrarán durante la madrugada en las zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Estado de México.
En cuanto a las precipitaciones, el frente frío número 5 ocasionará lluvias de diferente intensidad en el noreste, oriente y sureste de México. El pronóstico para este domingo contempla:
- Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo, principalmente en la zona centro.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Guerrero.
También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, así como en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este domingo? Pronóstico para mañana, tarde y noche
Para el Valle de México, el SMN pronosticó cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas serán diferentes en la Ciudad de México y el Estado de México, con un ambiente más frío durante las primeras horas en territorio mexiquense.
Clima en Ciudad de México (CDMX):
- Mañana: cielo despejado, con temperaturas de 10 a 12 °C.
- Tarde: parcialmente nublado, con temperaturas de 23 a 25 °C.
- Noche: parcialmente nublado, con temperaturas de 15 a 17 °C.
Clima en Estado de México (Edomex):
- Mañana: cielo despejado, con temperaturas de 5 a 7 °C.
- Tarde: parcialmente nublado, con temperaturas de 21 a 23 °C.
- Noche: parcialmente nublado, con temperaturas de 10 a 12 °C.
Atención, porque los -5 grados previstas para las zonas serranas del Estado de México se drán principalmene a la madrugada, mientras que el pronóstico para el Valle de México contempla mínimas de 5 a 7 °C durante la mañana.