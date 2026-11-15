Kate Middleton impulsa una nueva investigación sobre los beneficios de la naturaleza para el desarrollo saludable de bebés y niños pequeños.

La princesa de Gales, Kate Middleton, presentó un nuevo proyecto enfocado en el desarrollo saludable de bebés y niños pequeños, con el que busca investigar cómo la naturaleza puede contribuir al bienestar físico, psicológico y emocional durante los primeros años de vida. La iniciativa forma parte del trabajo que impulsa a través del Centro para la Primera Infancia (Centre for Early Childhood).

El anuncio fue realizado mediante un video oficial publicado en las redes sociales de los príncipes de Gales, en el que la princesa Kate Middleton explicó que la investigación analizará la relación entre la naturaleza, la creatividad y los vínculos personales como herramientas para favorecer el crecimiento infantil.

El programa tiene previsto comenzar el próximo año y contará con el apoyo de su socio fundador, el Ducado de Cornualles.

La princesa de Gales busca fomentar las habilidades sociales y emocionales infantiles mediante la naturaleza, la creatividad y los vínculos afectivos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Las nuevas investigaciones científicas muestran cada vez más lo importante que es la naturaleza para nuestro bienestar físico y psicológico”, expresó la princesa. También advirtió que, en una época marcada por la tecnología y los dispositivos digitales, “pasar tiempo de calidad al aire libre nunca había sido tan importante”.

Kate Middleton apuesta por la naturaleza para favorecer el desarrollo infantil

En su mensaje, la princesa de Gales destacó que el proyecto buscará comprender cómo los espacios naturales pueden convertirse en entornos favorables para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales desde los primeros años. Para ello, planteó la importancia de abordar las necesidades de los niños de manera integral.

“Creemos que adoptar un enfoque que contemple al niño en su totalidad es importante, y la naturaleza se convierte en un lugar maravilloso para explorar cómo podemos fomentar con éxito sus habilidades sociales y emocionales”, señaló Kate Middleton.

El nuevo proyecto de Kate Middleton comenzará en 2027 y contará con el apoyo del Ducado de Cornualles como socio fundador. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La princesa también explicó que estas capacidades son fundamentales para el bienestar a largo plazo. La investigación pondrá el foco en cómo las experiencias al aire libre, la creatividad y las relaciones pueden contribuir a construir las bases de una vida saludable.

¿Cuándo comenzará el nuevo proyecto de la princesa de Gales?

De acuerdo con la publicación oficial de los príncipes de Gales en la cuenta de X @KensingtonRoyal, Kate encargó al equipo de Early Childhood impulsar este nuevo trabajo de investigación, cuyo programa se lanzará el próximo año. La iniciativa tendrá el respaldo del Ducado de Cornualles como socio fundador.

Childhood is a time of wonder, curiosity and discovery.



Today, The Princess of Wales has commissioned @Earlychildhood to take forward new work examining how nature can support the healthy development of babies and young children, with a new programme set to launch next year.… pic.twitter.com/lSLKnLPCpG — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 16, 2026

“La infancia es una etapa de asombro, curiosidad y descubrimiento”, destacó el comunicado, que también precisó que el trabajo examinará cómo la naturaleza puede favorecer el desarrollo saludable de bebés y niños pequeños.

Por su parte, Kate Middleton manifestó su deseo de que los resultados permitan crear entornos de apoyo que faciliten el acceso a la naturaleza para los más pequeños y sus familias en todo el Reino Unido.

“Mi esperanza es que, a través de esta investigación práctica basada en la naturaleza, podamos construir entornos de apoyo que ayuden a hacerla más accesible para los bebés, los niños pequeños y sus familias en todo el Reino Unido”, concluyó la futura reina de la Corona británica.