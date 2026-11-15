Los parquímetros en Torreón funcionan de lunes a viernes, de 09 a 20 horas, y los sábados, de 09 a 14 horas.

La Administración Municipal anunció la suspensión temporal del cobro del servicio de parquímetros durante el Buen Fin 2026, como una medida destinada a incentivar el comercio local y contribuir al ahorro de las familias.

José Alfredo Serna Rodríguez, jefe del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, explicó que la disposición también contempla el lunes 16 de noviembre, debido a que se trata de un día inhábil.

En Torreón, Coahuila, el servicio de parquímetros funciona a través de un sistema digital que permite realizar los pagos desde la aplicación Parkimóvil o en establecimientos autorizados ubicados en el Centro de la ciudad.

¿Cuándo serán gratis los parquímetros en Torreón?

De acuerdo con la Administración Municipal, no se cobrará el estacionamiento hasta el 16 de noviembre inclusive . La iniciativa busca facilitar la movilidad vehicular en la ciudad y generar mejores condiciones para que los comercios del Centro de Torreón incrementen su actividad durante este periodo.

Con esta medida, el Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros busca brindar mayores facilidades a los ciudadanos, favorecer el acceso a la zona comercial y contribuir al cuidado de la economía familiar.

¿Cómo funcionan los parquímetos en Torreón?

Los sistema de parquímetros de Torreón, Coahuila, funciona mediante un esquema de pago digital a través de la aplicación Kigo-Parkimovil. De esta manera, los conductores pueden abonar el estacionamiento desde sus teléfonos celulares , sin tener que colocar un comprobante físico en el parabrisas.

Horarios y costos del estacionamiento

Horario de funcionamiento: De lunes a viernes, de 09 a 20 horas, y los sábados, de 09 a 14 horas. Los domingos y días festivos el estacionamiento es gratuito.

Tarifa: El costo es de 6 pesos por hora, mientras que media hora tiene un valor de 3 pesos.

Zona de cobertura: El servicio comprende el área del Centro Histórico de Torreón, delimitada por las avenidas Allende y Presidente Carranza, y las calles Valdez Carrillo y calzada Colón.

¿Cómo se pagan los parquímetros en Torreón?

Los conductores cuentan con tres alternativas para abonar el estacionamiento en Torreón:

Aplicación Kigo-Parkimovil:

Descargar la aplicación Kigo-Parkimovil en el celular, disponible para dispositivos Android y iOS. Registrar la matrícula o placas del vehículo y habilitar la ubicación del teléfono. Indicar cuánto tiempo permanecerá estacionado el vehículo y efectuar el pago desde la plataforma.

Establecimientos autorizados:

Pagar en comercios adheridos al sistema, identificados mediante señalización en la zona o a través del mapa de la app. Proporcionar el número de placas, especificar el tiempo de estacionamiento y pagar en efectivo. Una vez realizada la operación, el sistema informa automáticamente a los agentes encargados de la supervisión.

Mensaje de texto (SMS):

Pagar enviando un SMS al número 25505, con la palabra clave correspondiente seguida del número de placas del vehículo. El procedimiento debe realizarse por cada hora de estacionamiento.

Descuentos del 50% en infracciones pendientes

Por otra parte, las autoridades municipales recordaron que quienes tengan multas de tránsito pendientes podrán acceder a un descuento del 50%, vigente hasta el 30 de noviembre.

Este beneficio forma parte de las acciones impulsadas por la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, orientadas a brindar apoyo económico a los habitantes de Torreón.