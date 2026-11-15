Enterrar árboles de Navidad retiene la arena del viento, formando barreras naturales que protegen la costa frente a temporales.

En las playas de Inglaterra, miles de árboles que quedaron en desuso después de Navidad encontraron una segunda utilidad: ayudar a reconstruir las dunas costeras. El proyecto, desarrollado en la zona de St. Annes, en Lancashire, ya permitió enterrar más de 20,000 ejemplares en la arena para favorecer la formación de barreras naturales que protegen el litoral.

Después de más de una década de trabajo, la iniciativa consiguió ampliar sectores del sistema de dunas, reducir la erosión y fortalecer la defensa de las comunidades cercanas al mar frente a los temporales.

¿Por qué enterraron más de 20.000 árboles de Navidad en las playas de Inglaterra?

La iniciativa forma parte del Fylde Sand Dunes Project, un programa de conservación impulsado por Lancashire Wildlife Trust junto con Fylde Council y Blackpool Council, y financiado por la Environment Agency.

De acuerdo con los datos oficiales de Lancashire Wildlife Trust, más de 20,000 árboles de Navidad fueron reutilizados para favorecer la recuperación de las dunas. El proyecto busca revertir el deterioro de estos ecosistemas: durante los últimos 150 años, Lancashire perdió más del 80% de sus dunas debido, principalmente, al crecimiento de las ciudades costeras.

La campaña comenzó en 2012 y continúa con jornadas anuales en las que los habitantes donan sus árboles y los voluntarios participan en su colocación sobre la playa.

El proyecto en St. Annes logró ampliar las dunas y reducir la erosión costera enterrando más de 20,000 árboles de Navidad. Fylde Sand Dunes Project

¿Cómo ayudan los árboles a reconstruir las dunas y frenar la erosión?

El procedimiento aprovecha la capacidad de las ramas para retener los granos de arena que transporta el viento. Los árboles se colocan parcialmente enterrados en zanjas, frente a las dunas existentes y orientados hacia los vientos predominantes.

Cuando el aire atraviesa sus ramas, parte de la arena queda atrapada y comienza a acumularse. Con el tiempo, estos sedimentos forman nuevos montículos que pueden convertirse en dunas embrionarias y ampliar el sistema costero.

Posteriormente, se incorporan plantas como el barrón, cuyas raíces ayudan a fijar los granos de arena y evitar que el viento los disperse.

Según Lancashire Wildlife Trust, esta técnica permitió registrar más de 90 metros de crecimiento de dunas en determinados sectores desde 2012. Además, el hábitat de dunas aumentó seis hectáreas desde 2008.

Los beneficios que trae recuperar las dunas de las playas

De acuerdo con Lancashire Wildlife Trust, las dunas funcionan como una barrera frente al mar durante la marea alta y pueden liberar arena durante los temporales, lo que contribuye a reducir la energía del oleaje.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Reducen la erosión costera : ayudan a retener sedimentos y conservar la estructura de las playas

Disminuyen el impacto de los temporales : funcionan como una zona de amortiguación frente al oleaje y las marejadas

Protegen las zonas habitadas : contribuyen a reducir la exposición de viviendas e infraestructuras cercanas a la costa

Conservan los ecosistemas: ofrecen refugio y condiciones adecuadas para numerosas especies de plantas y animales.

Estas barreras naturales no eliminan por completo el riesgo de inundaciones, pero representan una herramienta importante para mejorar la protección del litoral.

¿Qué especies se benefician de la recuperación de las dunas?

El proyecto también tiene un objetivo de conservación de la biodiversidad. Según Lancashire Wildlife Trust, en las dunas de Fylde se registraron más de 280 especies de plantas vasculares y más de 150 especies de mariposas y polillas.

Además, el área alberga aves como alondras y tarabillas, y forma parte de un programa de reintroducción de lagartos de arena, un reptil amenazado en Reino Unido. La organización informa que se reintrodujeron más de 400 ejemplares.