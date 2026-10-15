Atención taxistas de la CDMX, la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, de la Ciudad de México inició el proceso de la Revista Vehicular Taxi 2026, un trámite obligatorio para los dueños de vehículos adheridos al servicio de transporte público individual de pasajeros. La revisión documental comenzó el pasado 24 de agosto y estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2026, mientras que la inspección físico-mecánica podrá realizarse hasta el 31 de diciembre.

El procedimiento anual busca verificar la documentación de los autos y evaluar las condiciones en las que se presta el servicio de taxi en la CDMX. El costo de referencia publicado para la Revista Vehicular es de 2,229 pesos, actualizado al 2026, aunque las modificaciones al trámite permiten obtener descuentos de entre 50% y 70%, según el cumplimiento de las revisiones correspondientes.

La SEMOVI informó que el primer paso consiste en completar la revisión documental por internet y esperar su calificación antes de generar y pagar la línea de captura. Según la dependencia, las personas concesionarias deben atender las fechas establecidas para completar ambas etapas y obtener la constancia de conclusión y el holograma de la Revista Taxi 2026.

Revista Vehicular Taxi se conforma por una Revisión Documental y una Inspección Físico-Mecánica. SEMOVI

Revista Vehicular Taxi 2026: requisitos y documentos obligatorios

La revisión documental se realiza de manera digital mediante el portal oficial de la SEMOVI. En esta etapa, las personas concesionarias deben cargar los archivos solicitados para que la autoridad compruebe que la documentación y la cromática de la unidad cumplen con los requisitos establecidos.

Para completar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos, según la modalidad correspondiente:

Póliza de seguro vigente: debe pertenecer a una aseguradora avalada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, y cumplir con los requisitos de la Ley de Movilidad. Comprobante de verificación del taxímetro: debe corresponder al ejercicio fiscal 2026 e incluir la hoja de resultados. Comprobante de domicilio: debe tener una antigüedad no mayor a tres meses. Fotografías de la unidad: se requieren imágenes de las vistas delantera, trasera y de ambos lados, con las placas, la cromática y los rótulos visibles, según corresponda. Número de Identificación Vehicular (NIV): debe aparecer limpio, legible y sin elementos que impidan su lectura. Constancia del trámite de baja de la unidad: se solicita a quienes realizan la revisión documental sin vehículo. Fotografías y documentación complementaria: deben corresponder a los apartados solicitados en el sistema.

La SEMOVI aclaró que el trámite puede realizarse aunque la placa no esté vigente, la concesión no tenga una unidad activa o el vehículo haya superado su vida útil. Los documentos digitalizados deben ser legibles y cargarse en los formatos admitidos por el sistema: PDF y JPG.

Taxis en CDMX que trabajan en el AICM: atención a la Revista Vehicular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo realizar la Revista Taxi 2026: fechas, pasos y dónde hacerla

La revisión documental estará disponible hasta el 11 de diciembre de 2026 y la inspección físico-mecánica podrá completarse hasta el 31 de diciembre. Para iniciar el procedimiento, las personas concesionarias deben ingresar al portal oficial de la Revista Taxi 2026 y seguir las indicaciones de la plataforma.

Estos son los pasos que deben seguir:

1. Ingresar al portal: acceder a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/revista-taxi-2026/ y cargar los documentos y fotografías solicitados.

2. Esperar la calificación : la SEMOVI dispone de hasta 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al ingreso del trámite, para informar el resultado de la revisión documental.

3. Corregir los documentos, si es necesario : una calificación roja significa que existen deficiencias que deben subsanarse. La autoridad establece un plazo de cinco días hábiles para corregirlas y permite hasta tres oportunidades de corrección.

4. Generar y pagar la línea de captura : después de obtener una calificación verde o amarilla, se debe regresar al portal y validar la línea de captura correspondiente.

5. Completar la inspección físico-mecánica : se puede realizar mediante alguna de las modalidades habilitadas por la SEMOVI.

6. Obtener la constancia y el holograma : al concluir el procedimiento, se debe descargar la constancia de conclusión y obtener el holograma de Revista Taxi.

La inspección físico-mecánica cuenta con tres modalidades. La primera consiste en acudir presencialmente a un verificentro autorizado.

La segunda permite acreditar automáticamente el trámite a vehículos a gasolina modelos 2025, 2026 o 2027. La tercera contempla vehículos híbridos o eléctricos modelos 2023, 2024, 2025, 2026 o 2027, que también pueden acreditar automáticamente la revista si cumplen con las condiciones establecidas.

En los casos en que corresponda recoger el holograma por acreditación mediante modelo reciente o vehículo híbrido o eléctrico, la SEMOVI indica acudir a avenida Álvaro Obregón 269, piso 3, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

La atención señalada es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Se debe presentar una identificación oficial vigente y la constancia de conclusión. Si acude otra persona en representación del titular, deberá llevar una carta poder simple y copias de las identificaciones oficiales del titular y de dos testigos.

La dependencia también recomienda evitar otros trámites de Control Vehicular desde el inicio de la revisión documental hasta que concluya la inspección físico-mecánica. Si se realiza alguno durante ese periodo, será necesario reiniciar la revisión documental.

Inspección Físico-Mecánica para taxis en CDMX. Fuente: Shutterstock Arkadij Schell

Pagos, descuentos y beneficios de la Revista Taxi 2026

El costo de referencia informado para la Revista Vehicular es de 2,229 pesos. Sin embargo, la SEMOVI estableció descuentos para las personas concesionarias que cumplan con las condiciones previstas en el procedimiento. Para acceder a ellos, es indispensable finalizar primero la revisión documental de 2026 y esperar la calificación antes de efectuar el pago.

Los descuentos anunciados son los siguientes:

50% de descuento: al finalizar la revisión documental de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas por la SEMOVI.

60% de descuento: para quienes realizaron la revisión documental durante 2025.

70% de descuento: para quienes completaron tanto la revisión documental como la inspección físico-mecánica de 2025 en alguna de las modalidades habilitadas.

Estos porcentajes se aplican conforme a los supuestos establecidos por la autoridad. Por ello, las personas concesionarias deben validar su línea de captura en el portal antes de pagar y confirmar el importe que les corresponde. No se debe realizar el pago antes de obtener la calificación documental, ya que este orden es necesario para acceder a las condonaciones anunciadas.

La Revista Taxi 2026 también funciona como un diagnóstico del estado en que se presta el servicio. La SEMOVI explicó que las personas concesionarias recibirán información sobre los aspectos que necesitan corregir. El proceso concluirá formalmente cuando descarguen la constancia de conclusión en el sistema y obtengan el holograma correspondiente.