En los últimos años, la celebración de Halloween ha excedido los límites del mundo anglosajón llegando incluso a Latinoamérica.

Falta cada vez menos para Halloween, una celebración que con los años va ganando cada vez más adeptos, sumando especialmente a los más pequeños a la divertida tradición de disfrazarse y reírse del miedo. Sin embargo, e incluso cuando el festejo sea promovido por adultos, son pocos los que saben el origen oculto de esta celebración y qué se conmemora cada 31 de octubre.

Etimológicamente, Halloween es un término que deriva de All Hallow’s Eve, que significa Víspera de Todos los Santos en inglés, y en la jerga coloquial se lo suele llamar Noche de Brujas. Detrás de todo esto, hay una rica historia que se remonta a muchos siglos atrás.

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¿Qué es Halloween y cuál es su origen?

El origen de Halloween es un festival celta que tiene más de 3000 años de antigüedad, que se conoce como Samhain, o Fin del verano en irlandés antiguo. La fecha celebraba el fin de la temporada de cosechas y el comienzo del “año nuevo celta”, en coincidencia con el solsticio de otoño.

Por otra parte, la cultura celta consideraba que durante esa noche los espíritus de los muertos se hacían presente, algo así como una conexión entre los dos mundos. Además, utilizaban máscaras para ahuyentar a los espectros malignos, pero al mismo tiempo, se celebraban banquetes en las tumbas.

La celebración de Halloween, popular entre los más pequeños, está vinculada con los tiempos de cosecha. Foto: FreePik.es.

Muchos siglos después la festividad llegó a Estados Unidos y Canadá, más precisamente en el año 1840 de la mano de los inmigrantes irlandeses que desembarcaron en estos países. No obstante, fue en 1921 cuando se realizó el primer desfile de Halloween en Minnesota.

¿En qué otros países se celebra Halloween?

Además de los dos países antes mencionados, el 31 de octubre se celebra Halloween también en el Reino Unido. En todos estos lugares se instaló la tradición entre los niños, quienes se disfrazan y salen a pedir dulces y golosinas por sus respectivos vecindarios.

Si bien en la actualidad el espíritu de Halloween invita a reírse del miedo, en sus orígenes, recordaba a los muertos y se protegía de ellos. Fuente: FreePik.es.

Con el paso del tiempo otros países del mundo, inclusive en Latinoamérica, se comenzó a internalizar la fecha, aunque con un fervor mucho menor en relación a los lugares donde se instaló primeramente.

Por otra parte, España tiene algunas tradiciones similares en las que se conmemoran a los espíritus o a los difuntos como las meigas y la Santa Compaña de Galicia.

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De hecho, en la Asturias del siglo XVIII los niños acostumbraban a pedir comida con lámparas en sus manos, algo similar al famoso “truco o trato” de Halloween.