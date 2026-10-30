Calabaza de Halloween decorada al estilo del Día de Muertos, en las manos de una niña, con un fondo colorido.

Halloween es una celebración que se festeja la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos. Tiene su origen en el Samhain, una fiesta de los celtas de la antigua Gran Bretaña e Irlanda. En México no hay una fecha exacta de llegada: se instaló por la influencia de la televisión y el cine de Estados Unidos entre las décadas de 1970 y 1980, y en el norte del país ya se festejaba antes.

Qué es Halloween y de dónde viene su nombre

El nombre sale de la expresión inglesa que designa la “noche santa”, la víspera del Día de Todos los Santos. Según la Enciclopedia Británica, esa noche es el comienzo del Allhallowtide, una observancia cristiana de tres días que sigue con el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre).

Origen de Halloween: del Samhain celta al Día de Todos los Santos

Según la Británica, Halloween tiene raíces en el Samhain, una fiesta de los celtas de la antigua Gran Bretaña e Irlanda, para quienes el año nuevo empezaba el día que hoy corresponde al 1 de noviembre. Los romanos sumaron sus propias fiestas, Feralia y Pomona, después de conquistar a los celtas en el siglo I.

En el siglo VII, el papa Bonifacio IV instituyó el Día de Todos los Santos, primero el 13 de mayo. Al siglo siguiente se movió al 1 de noviembre, y la noche anterior pasó a ser la “noche santa” de la que deriva Halloween. Se creía que en esa fecha las almas de los muertos volvían a sus hogares, por lo que la gente se disfrazaba y encendía hogueras para ahuyentar a los malos espíritus.

Cómo llegó Halloween a Estados Unidos y de dónde vienen el truco o trato y las calabazas

Los primeros colonos de Estados Unidos prohibieron en buena parte la celebración. Con la llegada masiva de inmigrantes, entre ellos los irlandeses, desde mediados del siglo XIX, las costumbres se instalaron en el país y Halloween terminó convirtiéndose en una de sus fiestas principales, sobre todo entre los niños.

El “truco o trato” se atribuye a una costumbre británica, las “soul cakes”, con las que los pobres pedían comida. Las calabazas talladas con una vela adentro eran, en un principio, nabos.

Dos personas disfrazadas para Halloween con una calabaza. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde cuándo se festeja Halloween en México: la televisión y el norte del país

No hay un año preciso. Según N+, la televisión y el cine estadounidenses llegaron con fuerza a México en las décadas de 1970 y 1980, cuando la TV se volvió un medio masivo. En el norte, sobre todo en Chihuahua, la celebración ya existía antes por la cercanía con Estados Unidos.

Un texto del antropólogo Andrés Oseguera, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) Unidad Chihuahua, publicado en el Diario de campo del INAH, sostiene que Halloween tiene una fuerte presencia en el norte del país y que se volvió tradición “desde hace varias décadas”, por la influencia cultural estadounidense y los medios masivos. Al principio, según distintos medios, la fiesta fue rechazada por buena parte de la población, sobre todo por sectores católicos que la consideraban ajena a las tradiciones mexicanas.

Halloween y Día de Muertos en México: fechas y diferencias

Las dos celebraciones conviven. El Día de Muertos tiene raíces en culturas prehispánicas que veían la muerte como una transición, y se fusionó después con las fiestas católicas de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre. Se honra a los difuntos con ofrendas, flores de cempasúchil, velas, papel picado y calaveras de azúcar. Halloween, en cambio, usa calabazas, telarañas, murciélagos y los colores negro y naranja.

En México la costumbre de pedir dulces se mezcló con la tradición local: en lugar de “truco o trato”, los niños suelen preguntar “¿me da para mi calaverita?”.