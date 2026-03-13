El sistema educativo en México se prepara para una serie de movilizaciones que marcarán un punto de inflexión en el reclamo de los derechos laborales del magisterio. En esta línea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro de 72 horas que incluirá marchas, bloqueos y concentraciones en distintos puntos del país. El paro docente en México surge en medio de tensiones entre el gremio y el gobierno federal por temas relacionados con pensiones, seguridad social y condiciones de trabajo. Conoce los detalles detrás de la movilización y evita problemas con la asistencia a clases. La protesta iniciará el 18 de marzo con una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde los manifestantes instalarán un plantón y realizarán diversas actividades durante los tres días que durará la suspensión de clases. Con estas acciones, el magisterio busca hacer visibles sus demandas y presionar a las autoridades para que atiendan sus peticiones antes de considerar movilizaciones más prolongadas. Entre las entidades donde se prevé una mayor participación destacan: En estos lugares, miles de docentes dejarán temporalmente las aulas para sumarse a movilizaciones locales o trasladarse a la capital del país. Las autoridades ya advirtieron que podrían registrarse afectaciones en la circulación y en algunos servicios de transporte público. Entre las principales demandas de la CNTE se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la eliminación del sistema de pensiones basado en Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Además, el gremio exige: El paro previsto para la tercera semana de marzo se perfila como un momento decisivo para medir la capacidad de organización y unidad del magisterio frente a las reformas recientes. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene seguimiento de la situación con el objetivo de evitar bloqueos prolongados que puedan afectar la movilidad y el funcionamiento de servicios esenciales.