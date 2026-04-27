La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos vinculados con el pasaporte. Aquellos ciudadanos que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de salida del país. Esta medida se limita únicamente a la fecha de expiración del documento, sino que forma parte del proceso de adopción del pasaporte electrónico, que ya se estableció como el formato oficial vigente. La restricción no es para todos los ciudadanos de México, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según trascendió, los viajeros que se verán imposibilitados para transitar son aquellos que: Debes renovar tu pasaporte antes de que venza o si le quedan menos de 6 meses de vigencia, ya que muchos países lo exigen para permitir el ingreso. También es recomendable hacerlo si el documento presenta daños o si tus datos personales están desactualizados.