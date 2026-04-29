La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una pérdida neta de MXN $402.3 millones en el primer trimestre de este año, y aunque se mantuvo en números rojos, logró reducir el descalabro en 97.5% en comparación con el año anterior. En su reporte financiero correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, la empresa destacó que la mejora en su resultado financiero fue posible debido a una disminución en el costo de ventas de prácticamente MXN $20,000 millones, así como a la disminución del apartado de otros gastos, que se redujeron MXN $3,758 millones. Estos factores le permitieron registrar una mayor utilidad de operación, pues pasó de MXN $14,053 millones en el primer trimestre de 2025 a MXN $32,761 millones en el mismo periodo de este año. A eso se sumó un menor pago de impuestos que permitió a la empresa reducir su pérdida a MXN $402.3 millones. Con ello, la CFE se sitúa a un paso de la rentabilidad tras un drástico saneamiento financiero en el primer trimestre de 2026. La reducción en sus pérdidas netas y el sólido incremento en su utilidad de operación permitió a la empresa neutralizar casi por completo sus números rojos.. La compañía logró sortear la volatilidad en el precio internacional del gas natural, el principal insumo para la generación de energía de la CFE. “Los costos totales disminuyeron 15.9%, al ubicarse en MXN $126,898 millones, dentro de los que destaca la reducción de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, principalmente por menores precios del gas natural, así como una caída de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros”, señaló la empresa. “Esto representa una ventaja competitiva de la CFE, al acceder a precios favorables en el mercado norteamericano, pese a las presiones al alza en el precio internacional de los combustibles por el conflicto en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, se registraron reducciones en algunos gastos operativos como mantenimiento, materiales, servicios generales y derechos e impuestos”, abundó.