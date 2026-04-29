A menos de 24 horas del suceso que dará pie al tan esperado fenómeno astronómico, instituciones y expertos afinan detalles ante la llegada de miles de personas a distintos puntos de España. “El Sol nos va a regalar estos días la ocasión para saber dónde va estar”, explicó Mario Tafalla, del Observatorio Astronómico Nacional, a EFE. El evento solar, considerado uno de los más relevantes del siglo, ocurrirá al atardecer, lo que lo convierte en un espectáculo poco habitual. Según datos difundidos por EFE, el eclipse será “muy fotogénico” al producirse cerca del horizonte, ofreciendo condiciones únicas para observación y fotografía. El eclipse total del 12 de agosto destacará por su ubicación en el cielo, muy cerca del horizonte, generando una experiencia visual distinta a otros eventos. La luz crepuscular añadirá matices rojizos y sombras prolongadas. “Es un eclipse muy peculiar”, señaló Tafalla a EFE, destacando que la cercanía con la puesta de Sol permitirá composiciones visuales únicas. La combinación de oscuridad súbita y paisaje iluminado lo hará especialmente atractivo para observadores. El fenómeno ocurrirá alrededor de las 20:30 horas, aunque el momento exacto variará según la ubicación. En Galicia será unos minutos antes, mientras que en el este de España ocurrirá ligeramente después. Para comprobar la visibilidad, Tafalla recomienda observar el Sol días previos entre las 20:19 y 20:26 horas. “Habrá que hacerlo un poco antes”, explicó a EFE, debido a diferencias entre hora solar y oficial. Los especialistas insisten en la importancia de la seguridad visual. Nunca se debe observar el Sol sin protección homologada, salvo durante los segundos exactos de totalidad. Juan Ángel Vaquerizo advirtió a EFE: “Nunca mirándolo directamente porque los daños en la retina son irreversibles”. También sugirió métodos alternativos de observación indirecta. La franja de totalidad cruzará gran parte de España, incluyendo Galicia, Madrid, Cataluña y Baleares. En estas zonas, el Sol quedará completamente oculto durante más de un minuto. Fuera de esa franja, el eclipse será parcial y menos impactante. Según EFE, la duración de la totalidad disminuye al alejarse del centro de la trayectoria, reduciendo la experiencia visual. El llamado “día espejo” se refiere a la simetría solar respecto al solsticio de verano. Las fechas cercanas al 29 de abril, en este caso el 30 de abril, replican la trayectoria solar que tendrá el 12 de agosto. “Estamos en un momento simétrico en el calendario”, explicó Tafalla a EFE. Esto permite ensayar la observación del eclipse con gran precisión, ya que el recorrido del Sol será casi idéntico. El eclipse total del 12 de agosto de 2026 no será visible como totalidad en México. Solo algunas regiones podrían percibirlo de forma parcial, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Este evento forma parte del “Trío de Eclipses”, que incluye otro eclipse total en 2027 y uno anular en 2028. Estos sí tendrán mejor visibilidad en distintas zonas del continente americano.