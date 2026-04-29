Una nueva ola de fraudes digitales mediante mensajes de texto ha encendido las alertas en México, donde miles de usuarios han sido víctimas de estafas que buscan robar información bancaria en cuestión de segundos. Los delincuentes utilizan mensajes “urgentes” con enlaces que simulan ser oficiales para generar presión y provocar una reacción inmediata. De acuerdo con recomendaciones difundidas por la CONDUSEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este tipo de engaños se basa en la confusión y el sentido de urgencia. “Así operan los estafadores: te confunden y buscan que des clic”, advierte el organismo, que insiste en no interactuar con mensajes sospechosos y verificar siempre en canales oficiales. El mecanismo es simple pero efectivo: los usuarios reciben un SMS que aparenta ser de una institución oficial, como una multa pendiente o un cargo urgente. Al hacer clic en el enlace, pueden ser dirigidos a sitios falsos donde se solicita información sensible. Las autoridades financieras recalcan que ninguna institución bancaria solicita datos personales, contraseñas o NIP mediante mensajes o llamadas. La prevención y la desconfianza ante mensajes inesperados son claves para evitar pérdidas económicas. “Si es demasiado urgente, desconfía”, advierte la campaña, subrayando que la presión es una de las principales herramientas de los estafadores para lograr su objetivo.