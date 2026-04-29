Grupo Lamosa, fabricante y comercializadora de revestimientos cerámicos, anunció un cambio en su estructura directiva como parte de su proceso de sucesión, que se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2027. De acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, el actual director general y presidente del Consejo de Administración, Federico Toussaint Elosúa, dejará la Dirección General tras más de tres décadas en el cargo para continuar únicamente como presidente ejecutivo del Consejo. En el comunicado, la empresa destacó la participación de Toussaint que, desde 1992, la firma pasó de tener presencia principalmente en México y Estados Unidos a operar en nueve países y mantener relaciones comerciales en más de 130 mercados. “En su gestión como director general, la compañía evolucionó su estrategia, de contar con un portafolio de negocios amplio en el sector construcción, incluso participando en el sector inmobiliario, a concentrarse en los negocios de revestimientos y adhesivos buscando ser líderes en los mercados en donde participa”. Además, la empresa concretó adquisiciones clave como Perdura, Niasa, Porcelanite, Cerámica San Lorenzo, Eurocerámica, Roca Tiles y Baldocer, además de incursionar en el segmento de aislamiento con la compra de Fanosa. “Hoy Grupo Lamosa, es el segundo productor en cerámica más grande del mundo y líder en México en el negocio de adhesivos y aislantes”, expresaron. La emisora de la BMV explicó que, en sustitución de Toussaint, el Consejo de Administración nombró a Jorge Aldape Luengas como nuevo director general, quien actualmente se desempeña como director de Negocio de Adhesivos y Aislantes donde ha sido responsable de marcas como Crest, Perdura y Niasa, así como del crecimiento del negocio en mercados internacionales como Guatemala y Chile. En paralelo, Jorge Touché Zambrano dejará su cargo como director de Administración y Finanzas el próximo 30 de abril de 2026. En su posición y, a partir del 1 de mayo, José Carlos Pons de la Garza asumirá la dirección de Administración y Finanzas. La empresa destacó que Pons cuenta con cerca de 30 años de experiencia en Alfa, donde fue director de Finanzas de Alpek entre 2018 y 2026, además de haber ocupado posiciones estratégicas en Nemak.