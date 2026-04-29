Durante el cierre de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.47, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.51% en comparación con su precio en la sesión de apertura. El Euro mostró un leve avance del 0.85% en la última semana, pero en el último año registra un -7.45%, lo que sugiere debilidad de fondo pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, predominó una tendencia alcista: 7 de 10 jornadas con avances, interrumpidas por dos caídas consecutivas a mitad de período y un retroceso aislado antes del cierre; el saldo neto es positivo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.52%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, reflejada en un dato de 1 que se presenta como positivo. Comparado con los días pasados, el Euro ha incrementado su valor, generando expectativas favorables en el mercado. La jornada ha sido marcada por un crecimiento continuo en su cotización, consolidando así una tendencia alentadora. Este incremento bien podría significar una mayor confianza en la economía europea a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear la situación para determinar si este crecimiento se sostendrá en el futuro cercano. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.