La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó la realización de un paro docente en diferentes regiones del país, como medida de presión para que el gobierno federal atienda y dé respuesta a las demandas específicas. Dentro de las acciones contempladas en la jornada de protesta, se prevé la realización de concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el paro de docentes iniciará con una conferencia de prensa a las 09:00 horas. Posteriormente, los maestros realizarán una marcha que partirá del Ángel de la Independencia y avanzará hasta la Plaza de la Constitución, donde instalarán un plantón. Entre las vialidades que podrían verse afectadas se encuentran Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo. El paro convocado por la CNTE no se limitará a la Ciudad de México. Diferentes secciones del magisterio se sumarán a las movilizaciones, lo que dejará a más alumnos sin clases. Los estados donde se prevén mayores afectaciones son: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Zacatecas. Durante los días 18, 19 y 20 de marzo se convocó a un paro nacional, en el cual se prevé la suspensión de actividades escolares y la realización de diversas acciones de protesta y movilización orientadas a visibilizar las demandas del sector magisterial disidente. Entre las principales exigencias del movimiento se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la eliminación de la obligatoriedad de acceder al sistema de pensiones mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar las condiciones del régimen de jubilación, fortalecer las medidas de seguridad en los centros educativos y detener la aplicación de descuentos salariales a los trabajadores que participan en movilizaciones o actividades de protesta. De igual manera, el movimiento demanda la instalación de una mesa de diálogo nacional entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Presidencia de la República, con el objetivo de establecer mecanismos formales de negociación. Finalmente, se solicita el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos, así como garantías de no represión en el marco del ejercicio del derecho a la protesta.