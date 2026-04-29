El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso importante para quienes necesitan hacer trámites presenciales en los últimos días de abril. Aunque la mayoría de sus oficinas mantiene disponibilidad para citas, hay sucursales donde conseguir turno ya es casi imposible durante mayo. A esto se suma un cierre nacional de oficinas que dejará sin atención presencial durante al menos 24 horas. El organismo actualizó su reporte semanal correspondiente del 27 al 30 de abril, y aunque el panorama general parece favorable, algunos contribuyentes podrían enfrentar largas esperas para realizar gestiones urgentes. En ciertos módulos, el tiempo para obtener cita ya supera los 21 días hábiles. Además, las oficinas del SAT suspenderán actividades por un feriado nacional, lo que podría extender la falta de atención hasta 72 horas en algunos casos, considerando el fin de semana. Para quienes no alcancen turno esta semana, la espera podría prolongarse durante el transcurso del próximo mes. El SAT informó que sus oficinas y módulos de atención presencial en las 32 entidades del país cerrarán el viernes 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo. Esto significa que durante 24 horas no habrá atención presencial ni se asignarán nuevos turnos en ventanilla.En algunos casos, la suspensión efectiva podría sentirse hasta por 72 horas, ya que el cierre coincide con viernes, sábado y domingo, y la reanudación de actividades sería hasta el lunes siguiente. Por ello, quienes tengan trámites urgentes como renovación de e.firma, inscripción al RFC o corrección de datos, deberán anticiparse para evitar retrasos. Según el reporte semanal del SAT, la disponibilidad nacional de citas quedó distribuida de la siguiente manera: Las oficinas con disponibilidad más baja en este cierre de abril son: En estas sucursales, los contribuyentes tendrán dificultades para conseguir un turno antes de mayo. La baja disponibilidad no significa cierre total, pero sí una restricción importante en el acceso a citas presenciales. La falta de citas impacta especialmente en trámites que todavía no pueden hacerse completamente en línea. Entre los procedimientos más comunes que requieren acudir a oficinas del SAT están: Ante este panorama, el SAT recomendó revisar constantemente su sistema de citas, ya que cada semana pueden liberarse nuevos espacios. Ingresar con frecuencia al portal oficial puede hacer la diferencia entre concretar un trámite en abril o esperar hasta mayo para ser atendido.