La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encendió las alertas tras advertir que podría convocar a un paro nacional de maestros que derivaría en la suspensión de clases durante tres días en distintas regiones de México. La medida formaría parte de una jornada de movilizaciones para exigir respuestas a sus demandas laborales. De acuerdo con el sindicato, la protesta se contempla entre el 18 y el 20 de marzo e incluiría marchas y concentraciones en la Ciudad de México, especialmente en el Zócalo capitalino. La decisión final sobre el paro podría confirmarse el 20 de marzo, dependiendo del avance en las negociaciones con el gobierno federal. La CNTE informó que evalúa realizar un paro laboral de tres días como parte de su plan de movilizaciones. La medida busca presionar a las autoridades para que atiendan diversas demandas del magisterio. Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la reforma educativa vigente y cambios en el sistema de pensiones para los docentes. También reclaman mejoras salariales y mejores condiciones laborales. El paro estaría acompañado por protestas y concentraciones en distintos puntos del país, especialmente en la capital. Si el paro se concreta, miles de estudiantes podrían quedarse sin clases durante los días de protesta. La magnitud de la afectación dependerá de la participación de las secciones sindicales en cada estado. Las autoridades educativas no han confirmado una suspensión generalizada del calendario escolar. Sin embargo, este tipo de movilizaciones suele generar interrupciones en los estados donde la CNTE tiene mayor presencia. Por ello, se recomienda a padres y alumnos mantenerse atentos a los avisos de las secretarías de educación estatales y de cada escuela. Como parte de la jornada de protesta, los docentes planean movilizaciones y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. El objetivo es visibilizar sus demandas y presionar a las autoridades federales. Maestros provenientes de distintos estados podrían trasladarse a la capital para participar en las manifestaciones. Estas acciones buscan abrir mesas de diálogo con el gobierno. La CNTE indicó que la decisión final sobre el paro dependerá del avance de las negociaciones en los próximos días.