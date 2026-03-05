La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro docente de 72 horas que incluirá diversas movilizaciones en la capital del país, entre ellas una marcha que partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. Debido a este plan de protestas, se prevé que durante esos días se registren afectaciones en la movilidad de la Ciudad de México, tanto en vialidades como en el transporte público, ya que en manifestaciones anteriores el magisterio llevó a cabo bloqueos en la calle. Conoce los puntos estratégicos de la CNTE y evita problemas al circular en la vía pública. Ten en cuenta además las demandas del sector detrás de esta medida. Según lo informado por la organización, la jornada de protesta comenzará el miércoles 18 de marzo y se extenderá hasta el viernes 20. Aunque gran parte de las actividades se concentrarán en la capital, también se anticipan movilizaciones en estados como: La CNTE aún no dio a conocer todos los detalles de su plan de acción. Sin embargo, adelantó que el 18 de marzo a las 09 realizará una conferencia de prensa, tras la cual iniciará una marcha desde el Ángel de la Independencia. Aunque la ruta no fue confirmada oficialmente, se prevé que el recorrido siga Paseo de la Reforma, continúe por Avenida Juárez, después por Eje Central y finalmente por la calle 5 de Mayo hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. Debido a este trayecto, es probable que se registren afectaciones en la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo entre las estaciones El Ángel e Hidalgo. Una vez en el Zócalo, los maestros instalarán un plantón, desde donde coordinarán las actividades de protesta programadas para los días siguientes. La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó insistir en la instalación de una Mesa Nacional de diálogo con la Presidencia de la República para atender sus principales exigencias. Entre ellas destacan la abrogación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Además, el magisterio demanda la creación de mesas tripartitas que permitan atender los planteamientos específicos de cada sección sindical. También acordaron continuar con el Brigadeo Nacional, una estrategia para informar y organizar a trabajadores de la educación y a otros sectores que cotizan al ISSSTE, con el objetivo de fortalecer el movimiento y avanzar hacia una posible huelga nacional. Entre otros acuerdos, los docentes exigieron que se detengan y reintegren los descuentos salariales aplicados a maestros que participan en movilizaciones, así como que el gobierno federal respete el compromiso de no represión contra el magisterio. Asimismo, plantearon reforzar su estrategia de comunicación, mantener la coordinación con organizaciones aliadas y asegurar la participación de sus representaciones durante las actividades del paro de 72 horas en la Ciudad de México.