Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.814 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.45%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.83 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. La cotización del dólar canadiense muestra un leve repunte semanal de 0.80%, pero acumula una caída anual de -6.11%, lo que indica recuperación reciente en un contexto de debilidad a largo plazo. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una clara tendencia alcista: ocho alzas y dos caídas, sin jornadas estables. las bajas de los días 3 y 7 fueron seguidas de recuperaciones y cerró con tres subidas consecutivas, señalando impulso positivo. La volatilidad económica del Dólar canadiense durante la última semana ha sido del 2.45%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 8.24%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días consecutivos ha incrementado su valor. Esta mejora en su cotización contrasta con un período previo donde la moneda experimentó fluctuaciones más notorias. La estabilidad en el crecimiento del Dólar canadiense sugiere un fortalecimiento en la confianza económica en relación con otros mercados. Este aumento puede atribuirse a diversos factores, como políticas monetarias favorables y un entorno económico más robusto. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.