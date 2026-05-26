Quienes planeen viajar hacia el extranjero desde México deben saber que ya no basta con tener el pasaporte en mano. El Instituto Nacional de Migración (INM) estableció un nuevo requisito obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos que salgan del país por vía aérea, marítima o terrestre: el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), que ahora debe completarse de forma digital antes de llegar al aeropuerto.

¿Qué es el FEM y por qué es obligatorio a partir de 2026?

El Formato Estadístico para Mexicanos es un documento gratuito emitido por el INM cuya función es registrar datos estadísticos sobre los viajes internacionales de ciudadanos mexicanos: destino, duración y motivo del traslado, entre otros.

Aunque ya existía en formato físico, la autoridad migratoria lo sustituyó por un sistema completamente electrónico que, una vez completado, genera un código QR. Ese código será solicitado tanto por el personal de la aerolínea como por los agentes migratorios durante el proceso de salida. Sin él, el abordaje podría negarse.

El FEM digital será obligatorio en los puntos de salida de México y deberá completarse antes del viaje para evitar contratiempos en el abordaje. Gobierno de México

Así se tramita el FEM: paso a paso antes de tu vuelo

El trámite es gratuito y se realiza en inm.gob.mx/fem/. El viajero puede ingresar con su cuenta Llave MX o completar el formulario sin iniciar sesión. El proceso incluye cuatro bloques de información:

Datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y número de INE o pasaporte.

Información del viaje: tipo de transporte, aerolínea, número de vuelo y país de destino.

Motivo del traslado: turismo, negocios, estudios, entre otras opciones.

Firma y fecha.

Al terminar, el sistema genera un comprobante digital con código QR. Se recomienda descargarlo, guardar una captura de pantalla y llevar respaldo impreso, además de verificar que los datos coincidan exactamente con los del boleto.

Cuidado: el trámite es gratis y solo en plataformas oficiales del Gobierno

La autoridad migratoria advierte que el FEM no tiene ningún costo . Cualquier sitio o intermediario que cobre por gestionarlo es fraudulento. El único portal válido es el del INM.

Adicionalmente, el objetivo de digitalizar este formato es reducir filas, eliminar el llenado manual de papeles en el aeropuerto y agilizar los tiempos de abordaje. En algunos terminales aún podría ofrecerse la versión en papel de forma excepcional, pero la tendencia es la eliminación total del formato físico. La recomendación es completar el trámite desde casa, con tiempo suficiente antes del vuelo.