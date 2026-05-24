La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Citlalli Peraza Camacho, anunció que disminuirán el suministro de agua del Sistema Cutzamala hacia la Ciudad de México y el Estado de México. El propósito de las autoridades es conservar las reservas del sistema, aunque miles de consumidores se verán afectados.

Durante el Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, realizado por el inicio de la temporada de lluvias en el Valle de México, la funcionaria explicó que actualmente el sistema distribuye 16 metros cúbicos por segundo, aunque este volumen comenzará a reducirse en los próximos días.

Conagua advirtió corte de agua en México

“Actualmente estábamos entregando 16 metros cúbicos por segundo, pero ahora comenzará la disminución. La medida busca proteger el nivel de almacenamiento”, señaló ante medios de comunicación.

Detalles sobre el corte de agua de Conagua

La titular del organismo detalló que el primer ajuste reducirá el caudal a 15 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, durante junio, se aplicará un segundo recorte de 700 litros por segundo para estabilizar nuevamente la operación del sistema.

Asimismo, explicó que si las lluvias de la temporada superan el promedio esperado, podría evaluarse un incremento posterior en el suministro, especialmente si el sistema Lerma deja de requerir apoyo adicional.

“Hay que recordar que en 2024 el suministro hacia la Ciudad de México llegó a disminuir hasta seis metros cúbicos por segundo. Actualmente estamos operando prácticamente al máximo del Cutzamala, aunque este aumento reciente se hizo principalmente para respaldar al sistema Lerma”, explicó.

Además, Peraza Camacho señaló que, de ser necesario, el suministro podría incrementarse nuevamente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Si la Ciudad de México solicita mantener o aumentar el apoyo, no habría inconveniente en operar nuevamente al nivel máximo que hoy estamos entregando”, afirmó.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en CdMx?

Las solicitudes pueden realizarse a través de distintos medios:

Por teléfono, llamando al 5556543210.

Mediante redes sociales, enviando un mensaje directo a las cuentas oficiales de X (@SacmexCDMX) o Facebook (@SistemaDeAguasCDMX).

Al momento de hacer el trámite, será necesario proporcionar información como:

Nombre completo.

Número telefónico de contacto.

Dirección exacta (calle, colonia, alcaldía y código postal).

Datos de la cisterna, incluyendo capacidad y distancia respecto a la banqueta.

Las autoridades señalaron que, debido a la alta demanda -sobre todo en temporada de sequía-, los tiempos de atención pueden variar.