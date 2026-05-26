El gobierno de Claudia Sheinbaum advirtió la obligatoriedad de registrar la línea telefónica, tanto para ciudadanos como extranjeros. Se trata de una condición que deben cumplir para permanecer en México legal y sin problemas.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las personas extranjeras que utilicen un chip mexicano durante su estancia en el país deberán registrar su línea telefónica.

El trámite no solo aplicará para residentes en México, también será obligatorio para los extranjeros que visiten el país durante el Mundial 2026. Sin embargo, existe una manera de evitar este requisito.

¿Cómo hacer el registro de líneas para extranjeros?

Según la CRT, el objetivo de este proceso es vincular cada línea telefónica con una CURP para detectar y bloquear números anónimos relacionados con delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

¿Cómo registrar la línea de teléfono?

Ingresa al portal de la compañía telefónica y captura el número. Sube una fotografía de la identificación oficial vigente por ambos lados. En el caso de extranjeros, únicamente se aceptará pasaporte. Confirma la identidad utilizando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla. Una vez concluido el proceso, tu línea quedará registrada correctamente.

Las autoridades advirtieron que quienes no completen el trámite podrían quedarse sin acceso a servicios vinculados a su número telefónico.

Aunque la línea no será dada de baja definitivamente, el usuario deberá continuar pagando el servicio hasta realizar el registro.

La única forma de evitar el registro telefónico

La única alternativa para que un visitante extranjero no tenga que registrar su línea es evitar el uso de un chip mexicano y utilizar el servicio de roaming de su operador de origen.

El roaming permite que un celular se conecte a redes móviles de otro país sin necesidad de cambiar de número telefónico. Gracias a acuerdos entre compañías, los usuarios pueden seguir utilizando llamadas, internet y mensajes mientras viajan.

Por ejemplo, una persona con una línea de AT&T en Estados Unidos puede llegar a México y conectarse a redes como Telcel, AT&T México u otros operadores disponibles.

Cuando un usuario extranjero entra al país:

Su teléfono detecta redes móviles mexicanas disponibles.

La compañía de origen autoriza la conexión.

El usuario puede continuar usando datos móviles, llamadas y mensajes SMS.

Los cobros se realizan directamente a través de su operador original.

Esta información podría resultar especialmente útil para visitantes de países que tendrán actividad durante el Mundial 2026 en México, como República Checa, Corea del Sur, Sudáfrica, Suecia, Japón, Túnez, Uruguay, Colombia, España o Uzbekistán.