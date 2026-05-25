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Los cambios recientes publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la cédula profesional provocaron incertidumbre entre los trabajadores que utilizaban este documento como identificación oficial.

La cédula profesional es expedida por la Dirección General de Profesiones y su función principal es validar la formación académica de una persona y autorizar el ejercicio de su profesión.

Trámite de la cédula profesional en México
Trámite de la cédula profesional en México

En esta línea, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones, emitió un acuerdo para actualizar el formato y alcance de la cédula profesional, precisando de manera más clara cuál será el uso oficial de este documento.

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¿Por qué la cédula profesional dejó de ser identificación oficial?

La disposición comenzó a aplicarse el 18 de febrero de 2026. Según lo publicado en el DOF, la cédula profesional ya no podrá utilizarse como identificación oficial porque la única autoridad facultada para acreditar legalmente la identidad de las personas es la Secretaría de Gobernación, mediante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

En este contexto, la Clave Única de Registro de Población (CURP), especialmente en su versión biométrica, fue reconocida como el documento oficial de identidad, ya que incorpora datos personales y biométricos. Por este motivo, la cédula profesional quedará limitada únicamente a comprobar estudios y habilitación profesional.

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¿Qué documentos siguen siendo válidos como identificación oficial?

Aunque la cédula profesional ya no tendrá este carácter, todavía existen otros documentos aceptados para acreditar identidad, entre ellos:

  • Credencial para votar (INE)
  • Pasaporte
  • Licencia de conducir
  • Credencial del INAPAM
  • Cartilla del Servicio Militar
  • CURP biométrica, una vez que sea implementada oficialmente como documento obligatorio de identidad

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Paso a paso: ¿cómo tramitar la CURP biométrica?

Para tramitar la CURP biométrica es obligatorio acudir de manera presencial a un módulo autorizado, donde la persona deberá presentar documentos como acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, CURP tradicional y un correo electrónico.

El proceso contempla los siguientes pasos:

  • Agendar una cita a través del RENAPO o acudir directamente al módulo correspondiente, dependiendo de la disponibilidad en cada estado.
  • Presentar la documentación requerida.
  • Entregar los documentos al personal autorizado para validar la información.
  • Registrar las huellas dactilares de ambas manos mediante el sistema biométrico.
  • Verificar los datos en la plataforma nacional de identidad.
  • Una vez validada la información, se genera la CURP biométrica tanto en formato digital como físico.
  • La entrega puede realizarse el mismo día o posteriormente, dependiendo de la carga de trabajo del módulo.

Las autoridades recordaron que el trámite es totalmente gratuito.